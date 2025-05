El presidente ruso, Vladímir Putin, renunció a una cumbre el jueves en Estambul con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, pero envió una delegación a lo que podrían ser las primeras negociaciones de paz en tres años.

El Kremlin frustró las esperanzas de la comunidad internacional al anunciar que uno de los asesores del presidente será quien encabece mañana la delegación rusa, igual que ocurriera en marzo de 2022 en la misma ciudad.

Por ese motivo, la participación de Ucrania en las conversaciones queda en el aire y depende exclusivamente de la decisión de Zelenski, quien tenía previsto viajar para reunirse el jueves en la capital turca, Ankara, con el presidente y mediador, Recep Tayyip Erdogan.

Putin versus Zelenski, seis años de espera

Mucho se había especulado estos días con la posible presencia de Putin y Zelenski en Estambul, pero el jefe del Kremlin nunca había insinuado que acudiría a la cita destinada a poner fin a la guerra en Ucrania.

No obstante, según avanzaban los días, se convirtió en rehén de su propia propuesta de reanudar las negociaciones directas para no declarar un alto el fuego de 30 días como le exigían Kiev y los europeos.

El líder ucraniano recogió el guante y le respondió que estaba dispuesto a reunirse en cualquier formato con su acérrimo enemigo, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se pronunció a favor de esa posibilidad e incluso se mostró dispuesto a unirse a ellos para lograr un cese de las hostilidades.

Al respecto, Zelenski aseguró que eso sería de “gran ayuda”, mientras el Kremlin comentó que seguramente estaría muy ocupado con los problemas de Oriente Medio.

No obstante, a Putin no le gustan los ultimátum ni las amenazas de la Unión Europea, que aprobó justo este miércoles el 17 paquete de sanciones contra el sector bancario y energético ruso, que entrará en vigor en caso de que el Kremlin no renuncie a un alto el fuego como primer paso para la paz.

Putin y Zelenski no se reúnen desde diciembre de 2019, cuando se vieron en París con mediación de Francia y Alemania.

Dicho encuentro fue un sonoro fracaso en el que quedó de manifiesto la profunda animadversión entre ambos mandatarios y el hecho de que sus posturas sobre el Donbás ya eran entonces irreconciliables.

El mismo jefe negociador que en Estambul-1

Putin eligió como negociador jefe a su asesor para asuntos culturales, Vladímir Medinski, más conocido por ser un propagandista con un ideario imperialista muy cercano al del jefe del Estado.

Medinski fue también el elegido para encabezar la delegación rusa en marzo de 2022, negociaciones que se extendieron hasta mediados de abril.

Entonces, el asesor de Putin aseguró que, por primera vez en muchos años, Kiev se había mostrado dispuesto a aceptar las demandas rusas.

No obstante, la supuesta matanza de civiles a manos de soldados rusos en Bucha, al norte de Kiev, precipitó los acontecimientos y el rechazo de Zelenski.

Después se supo que las demandas rusas incluían la reducción del Ejército ucraniano por debajo de los 100.000 efectivos, lo que fue interpretado por Kiev como una capitulación militar.

Además, el jueves la delegación rusa incluirá a Mijaíl Galuzin, viceministro de Exteriores; Alexandr Fomin, viceministro de Defensa, y a Ígor Kostiukov, jefe del principal departamento del Estado Mayor del Ejército ruso.

“La delegación abordará asuntos políticos y, yo diría, que también un conjunto de cuestiones técnicas”, explicó Yuri Ushakov, asesor del Kremlin para política internacional.

El mundo ansía negociaciones de paz

No solo una mayoría de rusos y ucranianos ansían el inicio de negociaciones de paz, sino también la comunidad internacional.

De hecho, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo este miércoles una escala en Moscú a su regreso de Pekín con el fin de convencer al camarada Putin de que se entrevistara con Zelenski.

No obstante, no llegó a ser recibido en el Kremlin, como ocurriera el 9 de mayo, y tuvo que conformarse con una conversación telefónica.

Según el Kremlin, Lula explicó a Putin que Brasil y China apoyan la reanudación de las negociaciones, y que él está dispuesto a contribuir “por todos los medios” a que dicho proceso “prospere”.

Putin replicó que valora la postura constructiva de chinos y brasileños, pero estos no pudieron persuadirle para que viajara.

Mientras, el papa León XIV también instó este miércoles a los líderes del mundo a que se sienten a negociar para que “callen las armas” y afirmó que “la Santa Sede está disponible para que los enemigos se encuentren y se miren a los ojos”, en su discurso a los representantes de las Iglesias orientales en su Jubileo.

“El pueblo quiere la paz y yo, con el corazón en la mano, les digo a los líderes del pueblo: ¡reunámonos, hablemos, negociemos! La guerra nunca es inevitable, las armas pueden y deben callar, porque no resuelven los problemas, sino que los aumentan”, dijo el papa estadounidense.