Este martes 9 de abril arranca la que se espera sea la etapa final de uno de los juicios más mediáticos de los últimos meses: el de Daniel Sancho por el crimen del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Han pasado un poco más de ocho meses de esa trágica noticia que no solo conmocionó al municipio de Lorica, Córdoba, en la región Caribe, sino también generó un fuerte impacto en España, país de origen del acusado.

Desde mañana y hasta el 23 de abril, una treintena de testigos —entre ellos policías y peritos— pasarán por el banquillo del tribunal provincial de la isla tailandesa de Samui para declarar ante el juez del caso, cuyo nombre no ha sido revelado.

Según se ha establecido, en este periodo del juicio testificarán varios policías, una lingüista especializada en traducciones al español, un experto en sierras, además de un criminólogo, un psicólogo y un experto forense españoles, entre otros.

Los abogados de ambas partes y el fiscal del caso, Jeerawat Sawatdichai, pondrán sus cartas sobre la mesa. Por un lado, el colectivo Ospina Abogados que representa a la familia colombiana insistirá en demostrar que fue un asesinato premeditado, mientras que Marcos García-Montes intentará desvirtuar esa acusación argumentando que se trató de un accidente o un 'homicidio imprudente', como lo dijo el jurista en una reciente entrevista a un medio español, razón por la que esperan que sea una pena de no más de 10 años.

EL HERALDO habló con Juan Gonzalo Ospina, el abogado español que representa a la familia del cirujano colombiano, sobre cuál será la estrategia para esta etapa procesal.

