La Policía Metropolitana de Londres (Met) elevó a ocho el número de detenidos vinculados con el atentado perpetrado este miércoles en Westminster, que se ha saldado hasta la fecha con cuatro muertos (incluido el agresor) y decenas de heridos.

Scotland Yard, que previamente había informado de siete detenciones, actualizó la cifra de arrestados por los agentes armados que realizaron de madrugada redadas en seis direcciones de Londres, Birmingham y otros puntos del país, como parte de la investigación para esclarecer lo ocurrido.

En el ataque, ocurrido este miércoles sobre las 14.40 GMT, el agresor arrolló a viandantes en el Puente de Westminster –de los cuales dos fallecieron– para posteriormente apuñalar mortalmente a un policía que intentó frenarlo a la entrada del Parlamento británico, antes de ser finalmente abatido a tiros por las fuerzas del orden.

Si bien la identidad del terrorista no ha sido aún desvelada por la Met, se sabe que el hombre era de nacionalidad británica, conocido por los servicios secretos, y con vínculos con la violencia extrema, según confirmó hoy la primera ministra británica, Theresa May, ante los Comunes.

Los agentes investigan ahora cuál pudo ser su motivación para cometer el atentado, así como cuáles fueron los preparativos y si tuvo cómplices.

Cientos de policías armados llevaron a cabo de madrugada redadas en seis direcciones ubicadas en Londres, Birmingham y otros puntos del país, entre ellas un piso de Birmingham en el que supuestamente vivía el terrorista, según los medios británicos.

El jefe de la unidad antiterrorista de la Policía, Mark Rowley, ha señalado que hasta la fecha no se han detectado indicios que apunten a 'nuevas amenazas' terroristas.