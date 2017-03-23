El estado de dos de las personas que fueron arrolladas por un vehículo ayer en un atentado ante el Parlamento británico es de extrema gravedad y sufren heridas que 'amenazan su vida', según informó este jueves la policía de Londres.

Otras cinco personas están en 'condición crítica' tras un ataque que causó en total 29 heridos y cuatro muertos, incluido el agresor, que fue abatido a tiros por la policía.

Alrededor de doce de esos heridos fueron ingresados en diversos hospitales de la capital británica, mientras que otros fueron atendidos en el lugar del incidente por los servicios de emergencias.

La embajada de Rumanía en Londres confirmó que una de las personas heridas es Andreea Cristea, que está grave tras haber caído al río Támesis cuando un vehículo se abalanzó sobre la multitud en el puente de Westmisnter de Londres.

Otros de los heridos fueron tres adolescentes franceses que visitaban Londres en un viaje escolar.

Un portavoz del hospital de St Thomas, a pocos metros del lugar donde se produjo el ataque, afirmó que uno de los dos heridos heridos que han estado ingresados en ese centro ha sido dado de alta, mientras que una mujer permanece en condición estable.

El hospital King's College confirmó por su parte que recibió ayer a ocho de los heridos, seis hombres y dos mujeres, dos de los cuales están en situación crítica, mientras que seis están estables y dos han recibido el alta.

El hospital de Chelsea y Westminster declinó revelar si ha atendido a víctimas del ataque, si bien la agencia local PA informó de que cinco de los heridos fueron ingresados en ese centro.

Las víctimas mortales del ataque fueron el policía británico Keith Palmer, de 48 años, la mujer de origen español Aysha Frade, de 43, y el turista estadounidense Kurt Cochran, de 54.