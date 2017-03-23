Un hombre fue detenido este jueves tras entrar a gran velocidad con su vehículo en el bulevar peatonal Meir de la ciudad belga de Amberes, la principal arteria comercial, sin causar heridos, informó el jefe de Policía de esa localidad, Serge Muyters.

El hombre es conocido por las autoridades por posesión ilegal de armas, indicó la cadena pública VRT.

'Se notificó un vehículo sospechoso con matrícula francesa sobre las 11.00 (10.00 GMT) de la mañana en la ciudad. Conducía a gran velocidad por el bulevar Meir. Los peatones tuvieron que saltar a los lados para evitar el coche', indicó Muyters en una rueda de prensa.

'Nuestros colegas de Defensa lo localizaron y trataron de detenerlo, pero el conductor iba fuera de control y se saltó un semáforo en rojo' en dirección al río, añadió.

La Policía logró detener el coche en una calle paralela al río Escalda, y el hombre fue 'arrestado inmediatamente'.

Se ha desplegado en la zona un equipo de artificieros y la Policía judicial federal ha abierto una investigación.

Durante el incidente no se registraron heridos, precisó Muyters, quien explicó que la ciudad de Amberes desplegó tras lo sucedido refuerzos de seguridad.

'Mi gratitud en nombre de todos los ciudadanos de Amberes a los soldados presentes que intervinieron, la Policía y el equipo de respuesta rápida', dijo el alcalde de la ciudad, Bart De Wever, a través de Twitter.

El primer ministro belga, Charles Michel, indicó en la misma red social que siguen 'de cerca' la situación y que las autoridades siguen movilizadas.

Según el diario 'Le Soir', el conductor detenido era de origen 'norteafricano' y llevaba un traje de camuflaje y, citando a la Fiscalía federal, afirmó que se trata de un francés con residencia en Francia.

En el maletero del vehículo se hallaron diferentes armas, entre ellas un fusil, precisó ese medio que también señala que las autoridades han determinado un perímetro de seguridad en torno al lugar del incidente y el servicio de desminado se encuentra en la zona.

Bélgica homenajeó este miércoles a las 32 víctimas del doble atentado yihadista en Bruselas del 22 de marzo de 2016.