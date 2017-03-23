El autor del atentado terrorista perpetrado este miércoles frente al Parlamento británico, en el que murieron cuatro personas, incluido el agresor, utilizó un coche Hyundai i40 alquilado, según confirmó la empresa propietaria.

'Podemos confirmar que el coche utilizado en el trágico ataque en Londres ayer por la tarde es uno de los nuestros', dijo en un comunicado la firma 'Enterprise car hire'.

La nota señala que 'un empleado identificó el vehículo al ver la matrícula en una fotografía en internet'.

'Hicimos más comprobaciones e inmediatamente contactamos con las autoridades', reza la nota, que agrega que la empresa colabora con la Policía y facilitará 'toda la ayuda posible' durante la investigación.

Según la agencia de noticias local PA, el atacante alquiló el coche en la oficina de la localidad de Solihill, en el condado central inglés de West Midlands.

La Policía confirmó que ha realizado ocho detenciones en relación con el atentado tras registrar varios domicilios en Birmingham, en ese mismo condado, y en Londres.

Cuatro personas murieron en el atentado, incluidos el agresor, un policía británico de 48 años, Keith Palmer, otro varón de entre 50 y 60 años, y una mujer de 43 años, Aysha Frade, que tenía nacionalidad británica aunque era de origen español.

El terrorista atropelló a esos dos viandantes e hirió al menos a 29 más en el puente de Westminster antes de salir de su vehículo con un cuchillo y apuñalar a Palmer, que vigilaba la entrada a las Casas del Parlamento.