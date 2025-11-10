En menos de 24 horas, fueron reportados el hallazgo de un cuerpo sin vida en la orilla del mar y unos restos óseos en el norte del departamento de La Guajira.

Los hallazgos se registraron en playas del corregimiento de Puerto López, en el área rural del municipio de Uribia, Alta Guajira.

El primero fue avistado en horas de la tarde de este domingo 9 de noviembre y el otro en la mañana de este 10 de noviembre.

Los residentes del sector dieron aviso a las autoridades para que hicieran presencia en el sitio.

Posteriormente, personal del Laboratorio Móvil de Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía Seccional La Guajira, fueron los encargados de realizar los actos urgentes e inspección a cadáveres, los cuales fueron ingresados a Medicina Legal y Ciencias Forenses para su identificación, ya que se encuentran en calidad de N.N.

La Policía del departamento delegó las investigaciones al grupo de homicidios de la Sijín y la Sipol, para que adelanten las labores pertinentes que conlleven a establecer los móviles de los casos.