Una tragedia se registró el pasado domingo 31 de agosto en el Aeropuerto Municipal de Fort Morgan, en el estado de Colorado, en Estados Unidos. Dos aviones colisionaron al momento en que intentaban aterrizar y una de las aeronaves se incendió.

La Administración Federal de Aviación (FAA) detalló que el accidente fue entre un avión Cessna 172 y un Extra Flugzeugbau EA300, cerca de las 10:40 de la mañana. Se trata de dos aeronaves pequeñas, cada uno con dos pasajeros. Una persona murió y las otras tres resultaros gravemente heridas.

De acuerdo a la Oficina del Sheriff del Condado de Morgan, una de las aeronaves se incendió y la otra quedó dañada en su totalidad.

El medio NTSB anunció que la FAA, en colaboración con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, se unirá a las investigaciones sobre el incidente. La oficina del sheriff aseguró que en los próximos días se darán más detalles sobre el accidente y sus causas.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de la víctima de este trágico suceso. Asimismo, agradecemos a los ciudadanos que ayudaron a extinguir el incendio hasta que los bomberos y los servicios de emergencia llegaron al lugar”, manifestaron funcionarios de la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa en el comunicado.

También destacaron que luego que ocurriera el accidente varias personas que se encontraban cerca intentaron ayudar a apagar el incendio y ayudar a los heridos.