हिन्दू विवाह में सप्तपदी की प्रथम प्रतिज्ञा से ही वर अपने घर का सारा धन, धान्य, मिष्ठान्न, व्यञ्जन आदि वधू के अधीन कर देता है।



As first oath of Saptapadī ritual, essential in Hindu marriages, the groom hands over control of all household wealth & provisions to the bride. pic.twitter.com/eb4gBDdOMN