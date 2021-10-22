Para este segundo semestre se abrieron las puertas del nuevo edificio, nombrado Mario Santo Domingo, en homenaje a uno de los promotores de la universidad. Cuenta con más de diez mil metros cuadrados repartidos en 11 niveles, que albergan aulas y laboratorios de Ciencias Básicas, Idiomas, Geología, Educación, Arqueología y Comunicación Social. Su nombre es un merecido homenaje a uno de los promotores de la institución: Mario Santo Domingo, reconocido empresario barranquillero, que participó activamente en la creación de Uninorte.

‘Estamos muy complacidos de honrar la memoria de Mario Santo Domingo, un industrial barranquillero que se caracterizó por ser un dirigente cívico, comprometido con causas filantrópicas en Barranquilla, como fue la fundación de la Universidad del Norte. Esta familia ha apoyado desde sus inicios la consolidación de nuestro proyecto educativo’, explica el rector Adolfo Meisel Roca.

Espacios creados para la productividad

Su infraestructura de 10.711 m2, está dotada de oficinas para profesores, salas de informática; 86 oficinas para profesores, dos decanaturas y una sala de profesores catedráticos, ubicadas en los pisos 6, 7 y 8. También funcionará el restaurante Bocas de Ceniza, una nueva unidad de servicio institucional, ubicada en el último piso y un salón para eventos académicos con un aula para experiencias gastronómicas.

Con la puesta en marcha de estas modernas instalaciones, la universidad responde al propósito de atender la creciente demanda de espacios académicos e institucionales para Ciencias Básicas e Idiomas, por lo que fue diseñado y construido con el fin de generar una alta productividad y rendimiento, gracias a una dotación ergonómica e infraestructura con acondicionamiento acústico, térmico, iluminación LED, red inalámbrica y sistemas multimedia.

Todo enmarcado en un diseño que optimiza los recursos energéticos, como el consumo de agua; tres ascensores con capacidad para 14 personas, y otro de servicio para siete. Su construcción incluye 280 toneladas de refrigeración para el adecuado desempeño de las actividades.

Disfrutando cada rincón

Abrir las puertas del edificio Mario Santo Domingo se ha convertido en una gran experiencia para los miembros de la comunidad académica de Uninorte, la cual se ve plasmada en testimonios como el de Vera Judith Moreno Fontalvo, docente de Competencias Comunicativas II, que manifestó estar ‘muy emocionada, al igual que los estudiantes, porque estamos estrenando este bloque; estos salones son realmente atractivos, cómodos, bastantes iluminados y espaciosos. Estoy muy contenta de volver a las clases presenciales aquí’.

Por su parte, Natalia Suárez Guerra, estudiante de segundo semestre de Derecho, mientras camina por uno de los pasillos de la edificación, afirma estar feliz de gozar de una infraestructura de vanguardia para desarrollar su experiencia de aprendizaje.

‘No había tenido la oportunidad de conocer el campus de Uninorte en el primer semestre debido a la pandemia, pero ahora que puedo estoy emocionada de ver todo lo que ofrece mi universidad a los estudiantes y a la comunidad académica en general’, agrega la joven de 16 años antes de entrar a su clase de Política Exterior.

Mientras a Valentina Jiménez Gómez, estudiante de octavo semestre de Psicología, quien no volvía al campus desde que empezó en 2020 la cuarentena nacional, lo que más le ha gustado de las nuevas aulas de clase del Mario Santo Domingo es su mobiliario.

‘Los salones son espaciosos. Me encanta que tengamos puestos individuales y móviles, perfectos para flexibilizar la dinámica de las clases’, dijo.

Con su apertura, Uninorte confirma su apuesta por ofrecer escenarios integrales con herramientas que colmen a los aprendices de conocimiento y experiencias para enfrentarse a un mundo laboral competitivo y cambiante.