‘Color Esperanza’, un mensaje de fe para los niños

El videoclip de Color Esperanza fue dirigido por Andrea Ceballos y producido por Codiscos Films.

Sara Peláez es estudiante de séptimo grado en un colegio de Envigado (Antioquia).“Desde muy corta edad me inicié en la música, viendo a mi papá, Felipe Peláez, del cual heredé su talento. Participé en el coro del colegio. Siempre me ha fascinado la música. Hace dos años incursioné en este arte con la canción Qué canten los niños, en la que participé con mi papá”, contó durante su visita a la redacción de EL HERALDO esta niña que irradia energía y seguridad por los poros.

A la pregunta de por qué el Pop y no el Vallenato, Sara no duda al responder que el vallenato no le atrae.

“Los únicos temas de ese género que me gustan son los de mi papá (risas). Mi género musical es el pop”, enfatiza.

“En Color esperanza damos un mensaje muy lindo de fe, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo desde la pandemia. Mi propósito es transmitirles un mensaje positivo a los niños de todo el mundo, de que sí pueden convertir sus sueños en realidad siempre y cuando nos esforcemos en eso”, precisa Sara.

Y, por supuesto, su papá Pipe Peláez se siente orgulloso del talento de su hija. No oculta su alegría de verla desenvolverse muy bien en una entrevista periodística. “Tiene mucho potencial y sé que llegará lejos”, asegura Pipe.

Color Esperanza se puede disfrutar en todas las plataformas digitales.