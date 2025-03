Maluma es uno de los cantantes de mayor renombre en Colombia y uno de los exponentes más grandes del género urbano en Latinoamérica y el mundo. Su carisma y cercanía con el público le ha permitido siempre resaltar en y fuera de los escenarios.

Lea también: Imitadora de Selena Quintanilla en ‘Yo me llamo’ vive una historia de amor con su prometido

Aunque su aspecto puede que trasmita algo de rudeza, lo cierto que el artista paisa está lejos de hacerlo. Es un ser sensible por lo que dicen las personas que lo han tratado de cerca y de vez en cuando se muestra vulnerable como lo hizo recientemente en España.

Alberto Estévez/EFE El cantante colombiano, uno de los grandes referentes de la música urbana y el reguetón, ha iniciado este sábado en el Palau Sant Jordi de Barcelona su esperada gira mundial '+Pretty +Dirty', que le llevará en los próximos meses por escenarios de Europa y Latinoamérica, y en la que combinará sus grandes éxitos con temas nuevos.

Todo ocurrió en concierto reciente del cantante en el que, en medio de su espectáculo, no pudo contener las lágrimas y se derramó en llanto y cuando se pudo recuperar explicó las razones por las que se encontraba tan sensible.

“Los hombres lloramos, desde que nació mi hija París la vida me cambió muchísimo, ahora realmente cuál es el sentido de mi vida. Quiero decirles que me siento en un profundo agradecimiento con ustedes, llevo unos meses muy vulnerables, pero eso no me hace débil, me hace más humano”, dijo mientras se recomponía.

Te amoooo mi vidaaa Maluma pic.twitter.com/s8VmmKD2BG — mara❤️ (@nicoramara80) March 17, 2025

Lea también: Melina Ramírez abrió su corazón para despedir a uno de sus “grandes amores”

El hecho emocionó a los cientos de fanáticos que coreaban sus canciones en la ciudad de Barcelona el pasado 14 de marzo.

Pero también hubo espacio para las reflexiones sobre la salud mental haciendo una confesión: ha sentido ansiedad. “En los últimos meses he tenido situaciones complejas de afrontar. Como sé que ustedes también lo han pasado porque sé que muchos de ustedes también han sentido ansiedad alguna vez en su vida como yo, me relaciono con ustedes quiero decirles, parceros, que si en algún momento necesitan ayuda, si en algún momento quisieran hablar al respeto, no tengan miedo”.

Y siguió dirigiéndose a los fans que asistían al show como parte del +PRETTY +DIRTY WORLD TOUR: “No tengan miedo de contarle a su familia, no tengan miedo de darle a sus amigos, a las personas que lo rodean porque las emociones y todo ese tema mental tiene cura siempre y cuando lo soltemos, siempre y cuando podamos hablar al respecto”.

Alberto Estévez/EFE

Lea también: Juan Pablo Raba habló de su estado de salud tras sufrir un infarto: “Esa sensación de que te estás yendo ya”

Igualmente, el intérprete de ‘Hawái’ se fue lanza en ristre contra las redes sociales y lo nocivas que se pueden tornar si no hay control seguro sobre ellas. “Las redes sociales valen mierda. Lo que se muestra en las redes sociales no es verdad”.

Por eso recomendó que “no traten de encajar en prototipos, no se comparen con el otro, no quieran ser el más hermoso, no quieran ser el del más, el que tiene más seguidores, el que se ve más bonito. Mi gente, lo único que importa es lo que ustedes tienen en el corazón, eso es lo único que vale”.

Finalmente, sostuvo que el único que puede realmente salir de los episodios de ansiedad es la misma persona que lo padece aunque en ocasiones resulte complicado.

Lea también: Chuck Norris: 85 años de una leyenda que vuelve a la acción

“No se dejen juzgar en las redes sociales, simplemente hagan lo que quieran, sueñen y, sobre todo, así suene aburrido, no me importa, parceros, crean en ustedes mismos que ustedes tienen el poder. Nada ni nadie, escúchenme, nada ni nadie va a poder ayudarles en esa situaciones, mírense al espejo y diga: “Hijo de puta, yo puedo”, concluyó Maluma.