¿En qué trabajará César Escola tras terminarse ‘Yo me llamo’?

Agregó que seguirá trabajando en 'Caracol Televisión', pero detrás de cámaras, en algunos de los programas concurso que el canal ofrecerá el próximo año.

"Para que no suene pedante, tengo la suerte de ser ‘todero’ en algunas cosas; en el caso de Yo me llamo, tengo una gran conexión con Amparo, nos conocemos desde hace 34 años, yo trabajé con ella a los seis meses de estar en Colombia. (...) Cuando no estoy frente a cámara, estoy como coach musical en La voz kids, en La descarga, y en A otro nivel, porque tengo que seguir trabajando. Eso es chévere porque el televidente descansa de mi cara durante un año”, puntualizó.