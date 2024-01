Catherine Zeta Jones encarna a Griselda Blanco en ‘La reina de la cocaína’

Además del destacado papel interpretado por Catherine Zeta-Jones, GRISELDA: LA REINA DE LA COCAINA está protagonizada por Jenny Pellicer, quien interpreta a su amante Carolina; Juan Pablo Espinosa, el segundo marido de Griselda, Alberto; Raúl Mendez, su tercer esposo, Darío; Alejandro Edda, su sicario Rudy; Matteo Stefan, su hijo Dixon; Spencer Borgeson, su hijo Osvaldo; José Jillian, su hijo Uber y Warren Christie, que interpreta al agente de la DEA Jimmy.

“Como todos ustedes saben, ésta no es la primera vez que interpreto a una mujer de ascendencia latina ni es la primera vez que interpreto a una mujer involucrada en el mundo de las drogas”, asegura la protagonista Catherine Zeta-Jones.

“Como actriz, fue muy difícil de encarnar el rol de esta mujer, que es muy diferente a mí en muchos sentidos, no sólo culturalmente, sino en cuanto a las decisiones que toma. Pero lo que no es diferente es que ambas somos mujeres fuertes, dispuestas a hacer lo que sea necesario por su trabajo – sin dudas no con armas como lo hizo Griselda-. Pero tengo que decir que este fue un proyecto hecho con mucha pasión con pasión. Pudimos llevar la historia de Griselda a la pantalla de LIFETIME y, si bien hay otros proyectos de Griselda en el horizonte, que serán interpretados por latinas, esta mujer ha ocupado mi vida por muchos años y siento que la conozco íntimamente. Trabajé mucho y muy duro para lograr que este proyecto se hiciera y para contar esta historia. Y tuve la bendición de trabajar con nuestro maravilloso director Guillermo Navarro e increíbles actores como Juan Pablo Espinosa”, concluye la actriz.