Camilo y Carlos Vives lanzan ‘Baloncito viejo’ una nueva canción

Carlos Vives y Camilo aparecen en el video como jugadores de fútbol del equipo Gaira F.C. que se enfrenta al St. Peters en una cancha del siglo XIX, vestidos a la inglesa, con camisetas de rayas, pantalones por debajo de rodilla, tirantes y gorras.

Están en el mismo equipo y uno de ellos compite por el amor de una mujer con un jugador del equipo rival, interpretado en el video por Lucca Pietro.

El “baloncito viejo” es en la canción y el video un símbolo del amor y de la importancia de jugar este "deporte" de forma responsable para no lastimar al otro.

“Si no te entregas en serio, si no es un amor completo, por dónde vienes te vas / Si vas a tirarme lejos, como un baloncito viejo / Entonces no juego más”, dice una estrofa de la canción.