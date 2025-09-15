Un gran susto vivieron los asistentes al Circo Robatiny Espetacular, en Miracema, noroeste de Río de Janeiro, Brasil, luego de que una acróbata sufrir una caída la noche del sábado 13 de septiembre, durante su presentación conocida como ´suspensión del cabello’.

En un video difundido en redes sociales se observa a la artista elevarse y realizar giros en el aire sujetando una cita con las manos, hasta que, de manera repentina, el peinado que la mantenía suspendida se soltó. La mujer cayó desde varios metros de altura ante la mirada de todo el público.

De inmediato, equipos de emergencia llegaron al sitio y atendieron a la mujer y fue trasladada a un centro medico más cercano.

El circo informó a través de sus redes sociales que la mujer fue llevada a urgencias y se encuentra fuera de peligro.

“¡Les informamos que el artista de extensiones de cabello fue trasladado a urgencias y se encuentra bien!”, publicó.

Captura de video La mujer fue auxiliado y llevada a un centro medico.

Según el comunicado, en resultados médicos “no se encontró ninguna lesión de gravedad, únicamente molestias musculares a causa de la caída”, añadió.

En una nota enviada al portal G1, la dirección del Circo Robatiny aclaró que el incidente no está relacionado a fallas mecánicas, sino a un error humano.

“En el caso concreto y aislado de este incidente, no hubo ninguna falla mecánica, fue un error humano, ya que el artista realiza una de las actuaciones más tradicionales y seguras en los espectáculos circenses y personalmente desconozco otro caso similar”, explicó la compañía.

El comunicado precisó además que la propia acróbata es quien se encarga de fijar su cabello antes de cada función, siguiendo un protocolo establecido.

Finalmente, la empresa aseguró que mantiene una estructura “completamente segura tanto para los artistas como para el público, cumpliendo todos los protocolos exigidos por las autoridades”.