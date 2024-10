“Recebaaaaa”, se ha escuchado una y otra vez en los últimos dos años en redes sociales cada que un joven brasileño hacía jugadas espectaculares con un balón de futbol. Se arrodillaba, agradecía y de a poco se iba volviendo reconocido.

Lea: Video: Adele no pudo evitar llorar al ver a Céline Dion en el público durante su concierto en Las Vegas

Ese es Iran Ferreira que el mundo conoció como Luva De Pedreiro y que ahora la trayectoria de la fama repentina del creador de contenido que sorprendió a Brasil y al mundo llega en forma de serie documental.

Desde el pequeño Quijingue (Bahia - Brazil) hasta las pantallas de millones de personas, Iran Ferreira se convirtió en Luva de Pedreiro, uno de los influencers brasileños más conocidos del mundo.

Su ascenso meteórico es el tema de la nueva serie documental de Max, ‘Luva De Pedreiro – Jugadas Virales’, que se estrena el 7 de noviembre.

La serie, compuesta por tres episodios, llegará a la plataforma en la fecha de lanzamiento y sigue a Iran desde sus humildes orígenes hasta la fama, así como los altibajos que le siguieron.

Equilibrando el buen humor con la dramaticidad de los momentos más turbulentos de su carrera, ‘Luva De Pedreiro – Jugadas Virales’ presenta testimonios de celebridades como Tiago Leifert, Gkay, Falcão, Carlinhos Maia, Kondzilla y especialistas en marketing digital.

Aquí: ¿En dónde duermen los participantes de ‘Masterchef’? Esto explicó Martina La Peligrosa

El resultado es una inmersión en la historia de Iran desde diferentes perspectivas, mostrando sus experiencias personales y los trasfondos con una mirada tan humana como la del joven que se convirtió en estrella, contando una historia de superación y vulnerabilidad.

“Tener un documental sobre mi vida, con la participación de personas que admiro y de las que soy fan, lanzado en Max, es algo que nunca imaginé. Es un sueño hecho realidad. Agradezco mucho a Dios, todavía no me lo creo. He grabado muchas cosas, pero nada se compara a esto. Todo el apoyo y el cuidado que recibí fueron excepcionales y muy profesionales, lo que me permitió contar las partes más importantes y sensibles de mi historia. Espero que la gente se identifique y que, de alguna manera, esto sirva de inspiración y fe para que nunca desistan de sus sueños”, comenta Iran Ferreira.

Jefferson Dias/Max El brasileño superó los 40 millones de seguidores en redes sociales.

Iran comenzó a publicar videos jugando fútbol amateur y rápidamente se volvieron virales gracias a su entusiasmo contagioso, sus frases memorables y su genuina simplicidad.

Nacido y criado en una de las regiones más pobres de Brasil, el joven superó los 40 millones de seguidores y atrajo la atención de importantes empresas del mercado deportivo y de consumo, consolidándose no solo como un ícono del fútbol callejero, sino también como una potencia en el mundo del marketing digital.

Además: Ester Expósito contó cómo vivió experiencia fantasmal en su casa: “Oigo la respiración de mi madre”

Esta es una serie original de Max, producida por Beyond Films, una productora especializada en sportainment, que se centra en el deporte con fuertes elementos de entretenimiento. La dirección es de Sebastián Gadea y la producción ejecutiva es de Sérgio Floris y Olivia Chiesi. Por parte de WBD, son responsables de la producción Sergio Nakasone, Adriana Cechetti, Luciana Soligo y Mariana Loibiso.