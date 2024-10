La actriz española Ester Expósito Gayoso conocida por interpretar a Carla Rosón Caleruega en la serie de Netflix Élite, reveló que vivió una experiencia paranormal en su casa.

Durante una entrevista en ‘Fotogramas’, Expósito estaba hablando sobre su nueva película, ‘El llanto’, en la que también participan otras actrices de la talla de Mathilde Ollivier y Malena Villa.

Como el tema de la película es un poco paranormal, la actriz aprovechó la oportunidad y habló de lo que vivió una vez estando en casa hace varios años.

Detalla que un día estaba dormida cuando su padre entra a la habitación para avisarle que tanto él como su madre iban a salir, y por eso iba a quedar sola.

“Cuando ya me despierto, se va, y de repente oigo la respiración de mi madre dormida, que no son ronquidos, pero es una respiración que yo de toda la vida tengo muy integrada y la reconozco perfectamente”, narró.

Ester indicó que todo este suceso pasó a las 11 de la mañana, y que se le hacia raro que la mamá estuviera dormida.

“Me levanto de mi cama y me asomo, y no hay nada. Está la cama hecha, no hay nadie en la cama de mis padres durmiendo, pero sigo oyendo la respiración de mi madre dormida”, dijo asustada.

La joven comentó que se asustó un poco porque estaba sola. “Imagínate yo en mi cabeza oyéndola respirar dormida mientras estoy mirando la cama y no está”.

“Despierta, Ester, deja de oír este ruido”, fue lo que se dijo a sí misma. Sin embargo, tanto fue el susto que tuvo que llamar a su madre.

“Escribí a mi madre con miedo de que le hubiese pasado algo y de alguna forma esto estuviese siendo como una especie de conexión del más allá. Y no, mi madre estaba bien, estaba todo bien, pero me quedé ahí unos segundos en el sofá, cagada. Fue rarísimo”, finalizó.

Mientras que de su película “El llanto” escribió en su cuenta de Instagram que ya estaba disponible en los cines. “Una historia de tres mujeres acechadas por un ente violento y oscuro. Una metáfora de la vida, de ser mujer. Han sido Andrea, Camila y Marie, pero podríamos ser cualquiera. Ojalá la disfrutéis y salgáis del cine pensando y sintiendo muchas cosas”.