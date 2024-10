La pitonisa Mhoni Vidente ha dado de qué hablar en las redes sociales por su más reciente “visión” que tuvo sobre la muerte del cantante Liam Payne.

Shakira se graba cantando ‘Pies descalzos’: ¿Lo tendrá en cuenta en sus conciertos?

Colombiana mostró cuánto dinero ganó vendiendo tejidos de crochet en un día en Estados Unidos

Shakira, J Balvin y Carlos Vives, entre los artistas colombianos que más cobran por concierto

Recordemos que el artista británico murió hace poco más de una semana cuando se cayó del tercer piso de un hotel donde se hospedaba en Buenos Aires, Argentina.

Sus seguidores y familiares quedaron devastados con la noticia, pues Liam solo tenía 31 años. El exintegrante de One Direction al parecer estaba consumiendo sustancias alucinógenas lo que llevó a tan triste desenlace.

Recolectan firmas para crear la ‘Ley Liam’ que busca proteger la salud mental de los artistas

Las autoridades después de la autopsia que le realizaron al cuerpo del cantante determinaron que falleció por un politraumatismo con hemorragia interna y externa, que muy probablemente fue por la caída.

Sin embargo, según Mhoni Vidente que “predijo” la muerte de Liam, ahora señaló que fue empujado para que se cayera del balcón.

Esta fue la reacción de Carmen Villalobos al matrimonio de Sebastián Caicedo y Juliana Diez

En un video publicado en su canal de YouTube la vidente dijo: “Desde hace 10 años tuvo problemas con sustancias, fue muy buen padre y buen hijo. Un hombre de 31 años, muy guapo y carismático, con más de 50 millones de dólares en el banco, con un hijo de 7 años, no se explica en qué momento una persona así se puede quitar la vida”.

“Liam Payne no se quitó la vida, fue aventado intencionalmente. Recordemos que él tenía un tipo de problema que no soportaba las alturas, no soportaba estar en lugares encerrados y tenía varias fobias en su vida, entonces, es imposible que él estuviera tan cerca del balcón sin antes separarse”, dijo la vidente.

Video: Nataly Umaña mostró cómo es el lujo de mansión en la que vive

Ella revela que ve dos personas involucradas en el hecho, quienes habría visto por última vez a Liam con vida.

“La visión que tengo es que fueron dos personas: un hombre y una mujer que estuvieron involucrados en cuestiones de sustancias. Por eso la habitación de él está tan descompuesta. Se visualiza que fue una pelea, que fue un hombre que le quita la conciencia, porque él cae inconsciente al piso. Él no pone las manos, ni pone los brazos, cae de picada y era una altura muy pequeña para perder la vida”, manifestó Mhoni.

Vallejo 777 confirmó su relación con Natalia, del ‘Desafío XX’

Según, Mhoni Vidente todo este lío saldrá a la luz. “Fue un pleito y va a salir a la luz en los próximos días. Este caso le va a dar la vuelta al mundo en todos los sentidos. Se va a encontrar al culpable junto con la culpable, porque hay una mujer involucrada en todo esto”.