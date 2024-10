Natalia Rincón, la exparticipante de El Desafío XX, ya tiene nuevo amor. A través de sus redes sociales, la modelo compartió un video en el que aparece junto al cantante de música popular Vallejo 777, visiblemente muy enamorados.

En la grabación compartida desde su cuenta de Instagram, se ve a la deportista dentro de una piscina mientras el artista la acompaña dedicándole su canción ‘Delito’, cual está inspirada en cómo nació el romance de la dulce pareja.

De acuerdo con el cantante, el amor nació hace aproximadamente un año, cuando conoció a Natalia en un concierto de Romeo Santos, realizado en Medellín. Según Vallejo 777, el amor fue a primera vista, a pesar que ambos tenían pareja en su momento.

Aunque existía el impedimento, Natalia y Vallejo decidieron darse la oportunidad de conocerse y así decidieron iniciar una nueva relación.

“Delito fue una canción que hice en enero, de un delito amoroso que cometimos por ahí. Esa canción se la hice a una persona muy especial, se llama Natalia Rincón, exparticipante del Desafío, nosotros nos conocimos el año pasado en un concierto, más o menos como en septiembre y fue un delito porque ella tenía su pareja yo tenía mi pareja también y pasaron cositas”, explicó durante una entrevista para ‘Vea’.

“A ella nunca le habían hecho una canción. Obviamente es un poco fuerte, pero es una realidad, fue así. Fue un delito, pero también tiene un mensaje bonito porque mucho de lo que dice la canción es lo que realmente pasó”, agregó.

Además, el intérprete de ‘Delito’, aseguró que antes de iniciar la relación ambos tomaron distancia para aclarar sus sentimientos y también se dieron un tiempo, pues Natalia estaba en la competencia de El Desafío. Sin embargo, en medio del descanso que realizó la producción para iniciar la nueva etapa en la que ingresaron ‘El Pibe’ y ‘El Tino’, si amor se fue intensificando.

“Hubo filling, mucha química, mucha vibra, nos seguimos en redes, después nos dejamos de seguir porque ella tenía pareja, yo también, iba a ser algo muy obvio, eran cosas que no se podían hacer. Después, al poco tiempo fue que yo hice la canción. En el break que ella tuvo en el Desafío, fue donde nos volvimos a hablar... Yo estaba en un restaurante o con mi mamá compartiendo y nos veíamos el Desafío y yo la apoyaba y todo, le hacía barra desde la casa”, contó a ‘Vea’.

Por su parte, el cantante aclaró ninguno de los dos decidió terminar con sus antiguas parejas para estar juntos.

“Fue circunstancial. Yo terminé con mi pareja, no por ella ni por nada, y estuve solo un tiempo hasta que volví a hablar con ella y ella también, no fue que planeamos dejar nuestras parejas para seguir nosotros, obviamente no fue así. Fue como cuando las cosas se van a dar. Comenzamos a conversar y todo fluyó natural”, dijo.