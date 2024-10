Colombia tiene muchos cantantes con carreras exitosas que son reconocidas a nivel mundial. Uno de los ejemplos más claros es la barranquillera Shakira, quien es una de las latinas más famosas del mundo.

Los fanáticos de Shakira disfrutarán el próximo año de su gira internacional ‘Las mujeres ya no lloran’, con la que la artista recorrerá Estados Unidos, Colombia, Chile, Perú, Argentina, México y Brasil.

Los conciertos en Bogotá, Medellín y Barranquilla se agotaron casi instantáneamente, y aunque los seguidores claman por más presentaciones, ni Shakira ni Páramo Presenta han confirmado si se añadirán más fechas en su país natal.

“Es la gira más ambiciosa de toda mi carrera, la producción más grande que he tenido hasta ahora. No porque el público lo pida, sino porque me lo merezco después de tantos años trabajando en este mundo. Me merezco la gira de mi vida. Estoy echando la casa por la ventana.

Estoy feliz porque podré hacer un recorrido por las distintas etapas de mi vida artística, hasta hoy. Será el show más largo que he hecho con la pantalla más grande y todo lo más grande que te puedas imaginar. ¡Más es más y mejor!”, dijo la barranquillera a la Revista GQ.

Otros cantantes colombianos que también llenan estadios son el samario Carlos Vives, intérprete de canciones como ‘Cuando nos volvamos a encontrar’, ‘Volví a nacer’ y ‘Robarte un beso’, entre otros; J Balvin, que tiene éxitos como ‘Mi gente’, ‘Morado’ y ‘No es justo’; y Karol G, cuya carrera ha estado marcada por temas como ‘Si antes te hubiera conocido’, ‘Mi ex tenía razón’ y ‘Bichota’.

Un artículo del diario económico ‘La República’, publicado en marzo de este año, reveló cuánto cobran Shakira, Carlos Vives, Karol G y J Balvin por presentaciones.

De acuerdo con el medio, ‘la Bichota’ cobra 400 millones de pesos por presentación. La artista paisa hizo en 2023 una exitosa gira llamada ‘Mañana Será Bonito’, con la que llenó estadios en Latinoamérica y Europa.

Carlos Vives se ubica entre los cantantes colombianos que más cobran por concierto, con una cifra de 1.000 millones de pesos.

Según el listado de ‘La República’, los artistas que más cobran son Shakira y J Balvin, cuyas cifras ascienden a los 2.000 millones de pesos.