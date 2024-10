En julio de este año 2024, Paulina Ceballos junto a sus hijos y su esposo el presentador de La descarga, Carlos Calero, informaron a la opinión pública que la mánager de artista fue diagnosticada con cáncer de seno.

Sin embargo, aunque muchos piensen que se derrumbó, lo que sucedió fue lo contrario, pues Paulina confesó en una reciente entrevista en el programa de Caracol, Día a Día, que recibió la noticia con mucha fe y confianza en Dios en que todo saldrá bien.

El amor de su familia y el apoyo ha sido clave en este proceso. Además, también cuenta con la comprensión de muchos amigos, artistas y personas del medio del entretenimiento.

Ceballos ha querido ser ejemplo de lucha y servir de inspiración a muchas mujeres que están pasando por una situación similar. En el marco de la celebración del mes rosa en octubre, para crear conciencia sobre el cáncer de mama, Paulina, reveló cómo se dio cuenta de su diagnóstico.

“Soy muy juiciosa con mis exámenes. Estábamos con mucho trabajo, Carlos estaba con su proyecto musical... En mayo me sentí una bolita en la axila y dije: ‘esto no es normal’. Corrí al médico. Yo tenía prótesis y me explanté, entonces era mucho más recurrente con el autoexamen”, dijo.

Manifestó que lo pudo detectar a tiempo por el autoexamen que se hacía recurrentemente. “Fue todo muy rápido, le doy muchas gracias a mis médicos, y mi mastólogo. Cuando los consulté entendí que había algo raro porque le vi la cara, me mandaron todos los exámenes y me realizaron siete biopsias”.

Asimismo, señaló que en ese momento que estaba esperando los resultados de la biopsia, tenía un viaje familiar donde el novio de su hija Sofía le iba a pedir matrimonio. “Me fui sabiendo que había algo, desde ahí yo dije: ‘Dios mío yo lo acepto, como quieras, cuando quieras’”.

Al regresar recibió la noticia: “Yo me arrodillé y dije: ‘Dios mío, si es tu voluntad, la acepto’. Me conecté, me arrodillé y me puse en sus manos. Yo pasé esto con mi hijo. Después de eso yo vi la vida diferente y tengo un testimonio de los milagros de Dios. Nunca dudé con mi hijo, ¿por qué voy a dudar ahora? Siempre dije: ‘Sánalo señor, si es tu voluntad’”.

“Lo más importante es el autoexamen, es muy importante, es básico, es la primera parte para detectar qué tienes, uno sabe cómo es su cuerpo. Por eso yo he sido tan bendecida, porque fui detectada a tiempo, mi actitud ha sido totalmente positiva. Me preguntan: ‘¿tienes miedo?’ No, yo tengo fe porque lo declaré desde el primer día. Estoy sana, estoy bien. Este es mi mensaje, al amor lo cura todo, el amor sana... Vamos a tener momentos de altos y bajos, todos los días no son iguales, pero lo único que les digo es un día a la vez, es aquí y ahora, ayer ya pasó, mañana no sabemos. Yo digo: ‘papá Dios, como quieras, cuando quieras, donde quieras’”, fue el mensaje que le dejó Ceballos a todas las mujeres.