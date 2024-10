Todo tiene su final. Y no hay mejor forma de decir adiós que ‘bailando’. Eso al menos es lo que tendrá el personaje Venom que este jueves estrena su tercera y última película protagonizada por el reconocido actor británico Tom Hardy.

Llamada Venom: El último baile cuenta cómo Eddie (el personaje de Hardy) y Venom están huyendo. Perseguidos por sus dos mundos y con la red acercándose, el dúo se ve obligado a tomar una decisión devastadora que bajará el telón del último baile de estos dos seres.

Además del británico, la cinta es protagonizada por Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Rhys Ifans, Stephen Graham, Peggy Lu y Alanna Ubach y está dirigida por Kelly Marcel a partir de un guion que ella escribió.

El clímax de la trilogía

Para la directora Kelly Marcel, Venom: El último baile es muchas cosas: el clímax de una trilogía emocionante, un enfrentamiento de alto riesgo contra una amenaza alienígena imparable... y el ‘bromance’ más letal de la galaxia.

“La trilogía de Venom es una comedia romántica clásica, en realidad”, dice Marcel, riendo. Y es que Eddie Brock y Venom se conocen en la primera película. En Venom: Let There Be Carnage, tienen la picazón de siete años y se separan. Ahora, al concluir su historia, por fin han aprendido a convivir, han alcanzado la simbiosis, pero ¿serán capaces de seguir juntos?

Venom: El último baile continúa donde lo dejó la película anterior, con Eddie y Venom huyendo después de derrotar a Cletus Kasady y su simbionte, Carnage. Ese enfrentamiento reveló la existencia de Venom, no solo a las autoridades de la Tierra, sino también a un adversario despiadado en las profundidades del cosmos.

“Eddie y Venom han estado expuestos al mundo exterior debido a la pelea masiva en la Catedral de la Gracia”, dice Marcel. “Su escape significa que ‘El último baile’ es una película de viaje por carretera. Están siendo perseguidos no solo por personas de nuestro mundo, sino también por poderosas fuerzas del mundo natal de Venom, Klyntar. Cuanto más tiempo permanezcan juntos Eddie y Venom, más amenaza representan para todo el planeta”.

Courtesy of Sony Pictures Venom in Columbia Pictures VENOM: THE LAST DANCE. Photo Courtesy: Sony Pictures

Hardy, en la creación

El personaje de Venom no solo salió del guión o de los cómics. Durante la producción de la primera película de Venom, Hardy desempeñó un papel fundamental a la hora de dar vida al simbionte, y eso ha continuado a lo largo de la serie.

“Tom jugó con muchas voces diferentes, y ahí es donde comenzó Venom. Dio con la voz correcta, y una vez que la escuchamos, se prestó al diálogo grandilocuente de Venom. Esa voz provenía de una pequeña grabación de notas de voz que Tom envió, diciendo: ‘Creo que suena así’”.

A partir de esa primera nota de voz, Hardy pudo desarrollar el personaje de Venom tanto en la página como en el set, convirtiéndose en un fenómeno.