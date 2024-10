Por su papel de Pablo Escobar, en el ‘Patrón del mal’, Andrés Parra, fue ampliamente reconocido, pues su talento es indescriptible.

Plaza & Janés publicará la primera autobiografía del Papa Francisco

La NASA reveló en qué fecha explotará el Sol y lo que representaría para el Sistema Solar

Mabel Cartagena demandó a hombre que la acosa en redes sociales: “Temo por mi vida”

Asimismo, interpretó a Hugo Rafael Chávez Frías, expresidente de Venezuela, en ‘El comandante’. Hace poco durante en una entrevista en Tropicana, el actor reveló que de una u otra manera fue un canal para que sus personajes ya fallecidos se hayan manifestado.

En el caso de Pablo Escobar, reveló que algunas veces lo “utilizó” para comunicarse, pues hubo parlamentos que no estaban en el libreto y él los dijo.

Andrés Parra en la intimidad

Ahora bien, Parra también ha manifestado de su tema personal, y cómo ha mantenido su relación con Sebastián y Samuel, sus dos hijos, y cómo ha enfrentado su separación de su expareja, Diana Cáliz, a principios de 2023.

El actor detalló que no siente un apego hacia a sus hijos, por lo que sus palabras llamaron la atención de los cibernautas.

“Gracias a Dios no me hacen falta”, puntualizó. Además, dijo que el apego es “un cáncer que hay que eliminar de la sociedad”.

Esto lo hace, revela, para que sus hijos crezcan con libertad y sin restricciones. “Sobre la base de la libertad, yo he querido que mis hijos sean los más libres posibles. Que se equivoquen, eso es hermoso, que la embarren”.

“En las melodías que creaba Egidio se escuchaba la historia del vallenato”: Andrés Castro

“Yo no quiero reprimir a mis hijos, o que me tengan miedo, o que me digan mentiras. Soy profundamente desapegado a mis hijos”, declaró.

🎬 ¡Revelaciones sorprendentes! 🔮Andrés Parra, el talentoso actor detrás de Pablo Escobar, confiesa haber vivido experiencias paranormales durante la filmación 😱✨¿Qué es lo que realmente sucedió?🤔💭https://t.co/Oljp6rEhIe pic.twitter.com/17e9a9fSZ6 — Candela 101.9FM 🔥 (@CandelaBogota) October 19, 2024

Parra lo que quiere es que puedan desarrollarse independiente, y que no sientan presión para cumplir expectativas de la gente.

Asimismo, aprovechó la oportunidad es para hablar de su relación sentimental actual, en la que dice que se basa en no interferir en la vida del otro.

Instructor de vuelo de Tom Cruise en ‘Top Gun: Maverik’ murió durante acrobacia aérea

“He progresado en comprender que no es su responsabilidad sanarme a mí, sino que debo hacerlo por mi cuenta para seguir adelante”, habló.

Entonces, destacó que los dos han llegado a: “Yo le he dicho: ‘usted no me jode la vida, ni yo se la jodo a usted’”.