La presentadora de televisión y creadora de contenido en redes sociales barranquillera Mabel Cartagena, de 41 años, contó a sus seguidores que ha decidido demandar a un hombre que maneja una cuenta de chismes en Instagram llamada ‘El Jopo’.

Cartagena señala a John Jairo Julio, quien administra dicha cuenta, de haberla difamado y acosado durante los últimos tres años, generando a través de sus publicaciones una ‘ola’ de odio hacia ella en internet.

Mabel Cartagena teme por su vida tras sufrir acoso

Dijo que la situación ha llegado a niveles peligrosos, que le hacen temer por su seguridad y vida, así como por la de su familia, pues recientemente se han publicado fotografías de su hogar y sus hijos en la cuenta.

Al parecer, personas que trabajan en el edificio donde ella vive le toman fotografías para enviárselas al hombre que administra la cuenta ‘El Jopo’.

“Las empleadas de mi edificio ahora andan pendientes de nosotro, para tomar cualquier foto y enviárselas a su cuenta. Por eso temo por mi vida (...), sufrí ataques de pánico y ansiedad, algo muy duro, gracias a John Jairo”, manifestó.

“Me di cuenta de que mi casa fue expuesta en la publicación y ahí me pillé lo que estaba pasando. Esta persona, que trabaja en el mismo edificio, envió esta foto a una cuenta que me ha hecho un acoso, no me ha soltado ni un solo día”, relató Mabel Cartagena en sus ‘historias’ de Instagram.

Sostuvo que se trata de “un tipo machista, misógino, maltratador verbal”, por lo que considera que “esto tiene que tener un pare ya mismo, tiene que tener un antes y un después, voy a poner la cara por aquellas que no han podido y les da miedo”.

Mabel contó que ella no es la única mujer famosa que ha sido víctima de acoso cibernético por parte de este hombre.

“Marcela García es una de las afectadas y también sufrió por culpa de este sujeto. Él fue quien expuso que Marce usaba peluca, cuando ella no estaba preparada emocionalmente para contarlo, le tocó hacerlo. También ha hablado de Kimberly Reyes, Lili Díaz, de Isabella Santodomingo, quien sufrió una crisis muy fuerte”, añadió.

Hizo énfasis en que no conoce a este hombre ni entiende por qué le lanza tanto odio a través de redes sociales.

“Jamás en la vida me has visto y, sin embargo, llevas tres años dañando mi imagen con mentiras y exageraciones. A tu casa llegará la demanda, y espero que tengas cómo reparar los daños que has causado”.

Después de ver vulnerada su privacidad, con la publicación de su hogar, decidió tomar acciones legales, contactarse con una firma de abogados “poderosa” y demandar a John Jairo Julio. También contrató a un escolta para su seguridad.

Mabel Cartagena expuso su caso en redes sociales y mostró fotografías del hombre al que señala de estar detrás de la cuenta ‘El Jopo’, que la ha acosado durante tres años. Además, lo responsabilizó de cualquier cosa que le llegue a suceder a ella o su familia.

“Lo que quiero es que pare el matoneo cibernético, que la gente sepa quién está detrás de estas cuentas venenosas. Y si algo me llegara a pasar a mí, a mi esposo o a mi familia, ya saben de quién es obra. Porque, honestamente, tengo mucho miedo, no debo plata, no tengo enemigos”, aseveró la presentadora.

Después de hacer pública la ‘pesadilla’ que ha vivido por cuenta de la difamación y el acoso, Cartagena ha recibido muchos mensajes de apoyo y solidaridad por parte de sus seguidores, los cuales ha agradecido a través de Instagram.