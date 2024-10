No hay mejor forma de despedirlo que con música. Los fuelles del acordeón se abren tristemente para despedir a alguien que los llevó a conocer el mundo. Egidio Cuadrado Hinojosa es despedido en Bogotá al son de las notas del instrumento que lo hizo rey.

Allí, en la funeraria Jardines del Recuerdo en la capital del país, se han dado cita personalidades como su fiel amigo y compañero Carlos Vives, músicos de La Provincia como Mayte Montero, Carlos Iván Medina o artistas de la talla del compositor Martín Madera, Chabuco, Adriana Lucía y más, acompañan esta despedida.

En medio de todo ese ambiente triste las notas del acordeón han servido como bálsamo, formando una parranda vallenata para despedir a Egidio. Su compañero de viajes y músicas, Carlos Vives interpretó canciones como Amor sensible del fallecido Freddy Molina.

Hansel Vásquez/Cortesía

“Tanto te quiero que pienso/Sin saber lo que he pensado/Tanto te quiero que pienso/Sin saber lo que he pensado/Nos acariciamos y luego/Solo sé que yo te amo/Nos acariciamos y luego/Solo sé que yo te amo”, entonaba el samario en medio del dolor.

Seguidamente las notas de Mala suerte, canción de quien fuera su cuñado, el maestro Rafael Escalona sonó para seguir recordándolo, pues fue grabada por Carlos Vives junto a Egidio Cuadrado.

“Yo sé que me recordarán/Cuando vayan a parrandear/Y alguna personalidad que/El pobre Escalona murió ya/Me rezan de compasión/Como a todo el que se muere/Ay para que mi alma no pene/Por falta de una oración/Le dicen a Dina Luz/La más bella e’ Villanueva/Que vaya a visitar a mi cruz/Y que me pongan flores nuevas”.

Al lugar también llegaron acordeoneros como Julián Rojas, rey vallenato 1991, quien aseguró: “Egidio brillaba por su nobleza, su sonrisa, por eso todo el mundo lo quería” y añadió sobre su labor de llevar el folclor por el mundo “Lo hizo. Y con lujo de detalles, por eso estamos aquí brindándole la despedida con el acordeón en el pecho”.

