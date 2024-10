La muerte de Egidio Cuadrado Hinojosa ha dejado un dolor irreparable en el mundo del vallenato. Y en su pueblo natal, Villanueva, La Guajira, ese que lo vio nacer, crecer y llevar el acordeón allá donde fuera posible lo sigue recordando.

En ‘La Glorieta del Acordeón’, de esa municipalidad, donde se encuentra una su escultura, se realizó un homenaje póstumo organizado por la Alcaldía de Villanueva con la compañía de familiares y amigos.

Allí se colocaron ofrendas florales y una cinta morada en su escultura para recordar a ese hijo ilustre.

A este acto se sumó la Fundación Cuna de Acordeones destacando de Egidio Cuadrado su talento, sencillez y el buen corazón del rey vallenato de 1985.

Sus familiares, amigos y colegas, recordaron con el corazón lleno de gratitud, y a la vez, con profunda tristeza, a un hijo ilustre de ese municipio, quien a lo largo de su vida dejó el invaluable legado de la música.

Egidio Cuadrado, quien murió a los 71 años, el lunes 21 de octubre en Bogotá por afecciones respiratorias, recibirá este martes cristiana sepultura en la capital del país.

Precisamente en el homenaje que se realiza en Bogotá el cantautor samario Carlos Vives recordó a su acordeonista Egidio Cuadrado, como un “compadre” alegre, auténtico y carismático que deja un gran legado para la música vallenata.

Efe / Vannessa Jiménez Carlos Vives recuerda a su compadre Egidio como el hombre que hacía reír a La Provincia.

“Él siempre tenía unas palabras para hacerte reír, una canción para hacerte reír y siempre decía que (de) mis matrimonios (el) que más había durado fue con él”, manifestó Vives en declaraciones a periodistas sobre el que fue su compañero en el escenario durante tres décadas.

Egidio Cuadrado, nacido el 15 de febrero de 1953 en la localidad de Villanueva, en el caribeño departamento de La Guajira, estaba ingresado en la Clínica Colombia de Bogotá tras sufrir una recaída de una neumonía que lo había afectado a comienzos de año.

“Quiero recordarle con alegría porque ya le he llorado mucho y parece que no terminamos de llorarlo. No me imaginé llegar a un día así, tener que hablar de mi compadre y que me pidan desenterrar o rescatar recuerdos ha sido algo muy fuerte”, agregó Vives.

Egidio Cuadrado se dio a conocer en el universo musical al ser coronado rey vallenato en el Festival de la Leyenda Vallenata de 1985 y ocho años después, en 1993, acompañó con el acordeón a Vives como protagonista de la telenovela ‘Escalona’, inspirada en la vida del compositor Rafael Escalona.