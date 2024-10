La gran cantante británica Adele ofreció la pasado noche del sábado 26 de octubre, un concierto en The Colosseum en Caesars Palace en Las Vegas.

Juanes sorprendió a una fan que cantaba una de sus canciones desde su carro en Oklahoma

Prepare trucha al ajillo en 30 minutos

Mhoni Vidente reveló cómo habría sido los últimos momentos de vida de Liam Payne: “Fueron dos personas”

Con un espectáculo de punta la cantante puso a vibrar de emoción a todos los asistentes. Una de las personas de su público era nada más y nada menos que Céline Dion.

Adele al ver a la intérprete de ‘My Heart Will Go On’ en ‘Titanic’ se emocionó a tal punto que se fundieron en un abrazo y lloraron de la alegría.

Las cantantes, ambas ganadoras del Grammy, dieron una escena que quedará grabada en las mentes de los seguidores de las artistas.

Dion, quien enfrenta problemas de salud, no había salido en público últimamente pero decidió asistir al concierto de Adele. La artista cuando interpretaba su éxito “When We Were Young” vio a la canadiense y se acercó hasta donde estaba sentada.

Rápidamente los fotógrafos y los usuarios que estaban presentes, grabaron el grandioso momento. Los asistentes aplaudieron pues Adele se ha confesado una gran seguidora de la música de Céline.

“¡Un aplauso para la señorita Céline Dion!”, dijo la británica. Y es que ese escenario le trae muchos recuerdos a Dion, pues fue el mismo lugar donde en el 2003 marcó su debut artístico.

Aprenda a preparar un delicioso guacamole para acompañar cualquier comida

Por su parte, Adele quería cumplir este sueño antes de tomarse un descanso. “No quería tocar en una sala donde Céline estuvo; quería tocar en la sala que fue construida para ella. Siempre se ha tratado de este lugar”.

La primera vez que Adele pudo conocer a Dion fue en 2018, cuando la canadiense ofreció en Las Vegas su show “Power of Love”. “¡Reina Céline! Qué espectáculo, un momento cumbre en mi vida. Gracias por tu dedicación a la audiencia y tu increíble sentido del humor. ¡Feliz Año Nuevo, señora!”, manifestó Adele en Instagram en ese momento.

Adele rompe en llanto al descubrir a su ídolo Céline Dion entre el público y ambas leyendas comparten una emotiva interacción. 🥹#WeekendsWithAdele

pic.twitter.com/NrqgYK4wRm — Adele Colombia (@AdeleinColombia) October 27, 2024

Asimismo, Dion recibe el apoyo de toda la comunidad de la música luego de ser diagnosticada con síndrome de la persona rígida, que le afecta la movilidad y genera espasmos musculares.

Pero la canadiense ha mostrado mejoría y recientemente hizo una aparición en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Colombiana mostró cuánto dinero ganó vendiendo tejidos de crochet en un día en Estados Unidos

En su documental “I Am: Céline Dion”, señaló cómo ha sido su lucha contra la enfermedad y cómo esta impactó su capacidad de interpretar.