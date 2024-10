Inolvidable. Así fue el momento que vivió una mujer en plena carretera de Oklahoma, gracias al cantante colombiano Juanes.

El artista paisa, quien interpreta éxitos como ‘La camisa negra’, ‘A Dios le pido’, ‘Volverte a ver’, ‘Para tu amor’, entre otros, desde el vehículo en que se movilizaba tras finalizar un concierto en esa ciudad, vio como una seguidora que cantaba uno de sus temas a todo pulmón y decidió sorprenderla.

“Tu boca me habla del amor y el corazón”, era el verso de ‘Es por ti’ que coreaba la ciudadana, quien estaba de copiloto en un carro rojo. Seguidamente, cuando el paisa empezó acercarse a ella, bajó la ventana y la acompañó en su interpretación.

“Tu piel tiene el color de un rojo atardecer”, expresó el cantante junto a la seguidora.

Al reconocer a Juanes, la mujer comenzó a gritar y emocionada, se bajó del vehículo.

“Juanes, Juanes por favor, no lo puedo creer, Juanes. Ay Dios mío, no lo puedo creer”, exclamó la fan entre risas y lágrimas.

Luego, grabó un video y se tomó una foto con el antioqueño para dejar constancia de este inesperado encuentro.

La emocionante situación fue compartida por las redes sociales de Juanes este domingo, por lo que muchos de sus seguidores se conmovieron del increíble momento.

“Tan linda ella con esa energía y tan bello él con ese gesto”; “Lo he visto 888 hoy y me causa la misa felicidad al ver que ella se da cuenta que es Juanes”; “Yo también me emocione”; “Qué bonito, pocos son los artistas que tienen don de gente!”; “Tan lindo parar para saludar y tomarse la foto, eso es un artista y un caballero”, fueron algunos de los comentarios realizados por los internautas.