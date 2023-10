Estudiantes CEIPA ganan becas Summer Experience en Arizona State University

La necesidad de internacionalización educativa es cada vez mayor, ya que se trata de incorporar la globalidad como un activo que permite ampliar los horizontes y convertirse en un profesional con una visión holística. De acuerdo con el Ministerio de Educación, “es un proceso que fomenta los lazos de cooperación e integración de las Instituciones de Educación Superior con sus pares en otros lugares del mundo, con el fin de alcanzar mayor presencia y visibilidad internacional en un mundo cada vez más globalizado”.

Es por esto que los estudiantes de la Institución Universitaria CEIPA participaron en una convocatoria para ser ganadores de becas que les permitió vivir un verano estadounidense, lleno de clases interactivas sobre temas relacionados con la sostenibilidad, la innovación y el espíritu empresarial. Todo esto gracias a la afiliación de CEIPA a Arizona State University (ASU), #1 en innovación de Estados Unidos.

En febrero de este año (2023) inició el Concurso Next Generation: Innovación para un futuro sostenible, donde tres estudiantes de CEIPA, Institución reconocida en Colombia y Latinoamérica por sus estrategias pedagógicas innovadoras, fueron ganadores con sus proyectos Carpooling CEIPA, Aprovechamiento de residuos orgánicos para la producción de compost y CEIPA Campesino.

Motivados por la búsqueda de aprendizaje personal y profesional, además de su curiosidad por conocer nuevas culturas, los aprendices de CEIPA continuaron con el concurso hasta la fase de pitch que los hizo ganadores.

En este programa sobre soluciones sostenibles e innovadoras, que se llevó a cabo del 18 al 30 de junio, participaron jóvenes de diferentes partes del mundo. Las sesiones del programa se enfocaron en desarrollar habilidades de liderazgo y aprendizaje sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Además, las clases y las interacciones entre los participantes fueron en inglés, lo que les permitió practicar y mejorar sus habilidades de uno de los idiomas más hablados del mundo.

Los estudiantes que representaron a CEIPA culminaron satisfactoriamente la experiencia. Adicionalmente, uno de ellos obtuvo un reconocimiento más, ya que su proyecto “Unlocking the Gates: Making Education Accessible for All“ ganó un premio por el trabajo realizado. Su grupo estaba conformado por estudiantes de CEIPA, University of Donja Gorica (Montenegro) y Universitas Esa Unggul (Indonesia).