La humanidad ha vuelto a mirar a la Luna de manera conjunta, pero esta vez con la determinación de construir su futuro más allá de la Tierra. La misión Artemis II ha marcado el retorno del ser humano a la órbita lunar, tras 54 años de una ausencia que sembró muchas dudas en los habitantes de nuestro planeta. Además, inaugura una nueva era de exploración basada en la permanencia con miras a conquistar el universo, porque siempre se ha dicho que este es tan inmenso que es imposible que estemos solos.

A bordo de la nave Orión hubo una tripulación diversa: Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto, primer afrodescendiente en la Luna), Christina Koch (especialista, primera mujer en la Luna) y Jeremy Hansen (miembro de la Agencia Espacial Canadiense, primer no estadounidense). Ya no se trata únicamente de conquistar territorios desconocidos, también de hacerlo con una humanidad que se reconoce plural y unida en torno a un propósito común.

El paralelo histórico es inevitable. Desde Apolo 17, que en diciembre de 1972 llevó a dos astronautas a la órbita lunar, no se registraba un hito de semejante envergadura. Pero si aquella misión en la que los astronautas Eugene Cernan y Harrison Schmitt Neil pisaron la superficie lunar fue recordada por su resiliencia, Artemis II lo será por su visión. Aunque esta vez no hubo alunizaje, su objetivo es aún más trascendental, ya que sienta las bases para una presencia humana sostenida en la Luna y busca convertir al satélite en una plataforma estratégica para futuras expediciones, incluyendo el anhelado viaje a Marte.

Los logros técnicos hablan por sí solos. La nave Orión llevó a sus tripulantes a una distancia estimada de 406.778 kilómetros de la Tierra, superando registros históricos. Cada uno de estos datos es muestra fiel de capacidad tecnológica y precisión científica. A la espera de la confirmación oficial por parte de la NASA, el balance preliminar ya sitúa a esta misión como un punto de referencia del mundo científico.

“Artemis II no es solo un vuelo tripulado, es el momento en que dejamos de probar tecnología y empezamos a probar a la humanidad en el espacio profundo nuevamente”, explicó a EL HERALDO Cristian Goez, director de la Olimpiada Colombiana de Astronomía.

Según Goez, esta misión permitirá analizar aspectos poco visibles, pero fundamentales, como la autonomía de la tripulación, la gestión psicológica del aislamiento y la confianza entre el ser humano y los sistemas automáticos en condiciones extremas. “Ha sido una misión deliberadamente arriesgada. La NASA acepta riesgos calculados porque sin ellos no hay exploración real”, subrayó.

Nada de esto habría sido posible sin el precedente exitoso de Artemis I. Aquella misión no tripulada de 2022 que validó los sistemas críticos de la nave y del cohete Space Launch System, demostrando que la exploración espacial moderna no admite improvisaciones.

El astrónomo Mauricio Cali, invitado por la NASA a presenciar el lanzamiento en un evento internacional de divulgadores científicos, recordó que Artemis II es apenas el segundo paso de un programa más ambicioso: “Artemis III, prevista hacia 2027, sí alunizará en el polo sur lunar, y Artemis IV comenzará a sentar las bases de una futura estación o base en la Luna, clave para llegar a Marte”.

Otro dato destacado es que esta misión contó con talento costeño, lo que despertó gran interés en esta parte del mundo. Se trata del estadounidense de madre barranquillera Dominick Schettini Bustamante, ingeniero de Operaciones Mecánicas para los Sistemas Terrestres de Exploración. También se destaca la ingeniera aeroespacial cartagenera Liliana Villarreal, quien fue designada por la NASA como la encargada de la recuperación de la cápsula Orión en el mar en su regreso al planeta Tierra.

El hecho de que cada etapa de Artemis II haya sido transmitida en tiempo real no es menor, pues millones de personas en todo el mundo pudieron seguir de cerca el desarrollo de esta travesía, convirtiéndose en testigos directos de un nuevo capítulo de la historia que despeja dudas, especialmente para aquellos que cuestionan si realmente se ha pisado la superficie lunar.

Artemis II no es el final de un viaje, representa el comienzo de una presencia humana más allá de nuestro planeta. Y quizás, dentro de algunas décadas, cuando los primeros pasos en Marte sean una realidad, se recordará este abril de 2026 como el momento en que la humanidad decidió, una vez más, ir más lejos.