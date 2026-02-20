Al cierre de 2025 las reservas probadas netas de Ecopetrol fueron de 1.944 millones de barriles de petróleo equivalente (MBPE), lo que representa un aumento del 2,7% frente al 2024. El año pasado el Índice de Reposición de Reservas (IRR) fue del 121%, con la incorporación más alta de los últimos cuatro años.

De acuerdo con la estatal petrolera en un comunicado, aunque el precio de referencia Brent en 2025 fue de US$68,64 por barril, un 13,9% menos frente a US$79,69 por barril en 2024, se logró incorporar reservas probadas por 300 MBPE, lo que demuestra la resiliencia y la sostenibilidad de la empresa.

Agregaron que la vida media de las reservas asciende a 7,8 años para el Grupo Ecopetrol. Las reservas fueron certificadas por tres reconocidas firmas especializadas independientes (Ryder Scott Company, DeGolyer & MacNaughton y GaffneyCline & Associates).

La incorporación de reservas estuvo apalancada principalmente por los siguientes factores: