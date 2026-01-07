El dólar arrancó la cotización de este miércoles 7 de enero en un precio de $3.720, una baja de $10 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superintendencia Financiera para hoy, que se ubica en $3.730.

Registra hoy la moneda un comportamiento volátil, toda vez que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $3.727, mientras que el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.710, y el precio promedio de $3.719.

El volumen negociado hasta ahora está en 14,00 millones, y registra un volumen promedio de 500,00 millones.

En las casas de cambio en Colombia se está comprando dólares a un precio de $3,669.26 y se están vendiendo a un aproximado de $3,800.93.

Esto a la expectativa de una serie de datos económicos de Estados Unidos que podrían definir las perspectivas sobre los tipos de la Reserva Federal, un factor que los operadores consideran más importante para las divisas que las actuales tensiones geopolíticas.

Hasta el momento, los mercados han ignorado, se podría decir, la radicalización de las fracturas geopolíticas en todo el mundo, con las bolsas subiendo y las divisas y los bonos moviéndose poco tras el bombardeo de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro.