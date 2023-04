Sassuolo 1, Juventus 0: duro revés para el equipo de Cuadrado

El Juventus cayó este domingo en casa de un Sassuolo (1-0) que corta la buena racha de los blanquinegros justo antes de una semana de especial importancia para ellos, en la que se juegan estar en las semifinales de la Liga Europa y en la que la justicia deportiva decide definitivamente si retira o no la sanción de 15 puntos que recibió a finales de enero.



Marzo y abril estaban siendo buenos meses para el conjunto que dirige Massimiliano Allegri. Remontando poco a poco y sin hacer ruido en la Serie A se habían quedado a solo cuatro puntos de los puestos europeos y a nueve de la Liga de Campeones, mientras que se impusieron en la ida de cuartos de final de la Liga Europa al Sporting de Portugal, verdugo del Arsenal.



Todo con el telón de fondo de que este miércoles el Colegio de Garantías del Comité Olímpico Italiano se pronunciará definitivamente sobre la sanción y podría volver a colocarse tercero, con un enfrentamiento ante el Nápoles la próxima jornada.



Pero primero tenía que medirse ante un Sassuolo asentado en mitad de tabla que, tras un inicio dubitativo de campaña, comenzó a carburar y a competir mejor desde el inicio del presente año y que se interpuso en la remontada de una 'Juve' que dejó pasar la oportunidad de acercarse sobremanera a los puestos europeos.



Con un once ligeramente condicionado por las bajas de De Sciglio y Alex Sandro, así como por el partido de vuelta en Lisboa, Allegri dio entrada a nombres no tan habituales como Leandro Paredes en el centro del campo o el joven italiano Tommaso Barbieri, debutante en la Serie A, en detrimento de jugadores como Ángel Di María o Juan Cuadrado.



Sin embargo, mantuvo a un Dusan Vlahovic en ataque que, otra vez, estuvo falto de acierto en las pocas acciones de peligro real de una 'Juve' que no consiguió imponer su ritmo ante los 'neroverdi', que se crecieron ante su público.



La igualdad que reinó en la primera mitad empezó a tornarse en dominio del Sassuolo desde el comienzo de la segunda, con un equipo local que comenzó a atacar con mucho peligro, llegando a toparse con el palo incluso.



El defensa Federico Gatti, héroe el jueves con el gol de la victoria; Danilo y el meta Perin, hoy titular tras los problemas de Szczesny por una arritmia y problemas respiratorios durante el choque ante el Sporting, sostuvieron a la 'Vecchia Signora' todo lo que pudieron, hasta que un error en el despeje de Fagioli provocó el tanto de Defrel en el 64.



El joven Fagioli, sustituido pocos minutos después, rompió a llorar en el banquillo, sintiéndose culpable por el tanto que complicaba sobremanera el encuentro para los suyos.



Reaccionó rápido el Juventus con un testarazo de Adrien Rabiot que sacó bajo palos el meta Consigli. Hizo lo propio Allegri desde el banquillo y dio entrada a sus hombres de confianza. Acabó en el campo con Di María, Cuadrado, Chiesa y Pogba. Se volcó en ataque el conjunto blanquinegro, pero no consiguió sobrepasar el entramado defensivo local y descuidó el suyo propio, dando opciones de ampliar el marcador a un Sassuolo que no supo aprovechar las contras en superioridad en los minutos finales.



No pudo mover el marcador el Juventus y se mantiene a cuatro puntos de un Atalanta que todavía tiene que jugar ante el Fiorentina, mientras que el Sassuolo sigue creciendo en este final de temporada. La 'Juve' ya piensa en el importante partido ante el Sporting de Portugal de Liga Europa, aunque sin quitar ojo a la posibilidad de recuperar 15 puntos en el campeonato doméstico.