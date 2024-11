Horario atípico. El partido Junior vs. Millonarios sufrió un cambio drástico en su programación. Inicialmente el juego se iba a disputar este miércoles, a las 6:30 p.m., en el estadio Metropolitano.

Sin embargo, esto no será así. La División Mayor del Fútbol Colombiano informó este lunes que este encuentro, que es un clásico del FPC, ya no se disputará ese día y ahora se realizará el jueves, a las 4:50 p.m., en el ‘Coloso de la Ciudadela’.

Esta nueva hora ha generado rechazado por parte de la hinchada rojiblanca, esto debido a que es muy difícil asistir al escenario deportivo un día de semana por motivos laborales y de estudio.

La Dimayor no dio ninguna razón por el cambio de este partido, que prometía una buena asistencia al ser un enfrentamiento entre dos grandes y más teniendo en cuenta que la sanción al ‘Metro’ ya había sido retirada.

Quien también se quejó fuertemente por esta decisión fue el entrenador del conjunto capitalino, Alberto Gamero, quien habló sobre esto luego del triunfo 1-0 de su equipo ante Deportivo Pasto, el pasado domingo, en el estadio El Campín.

“Yo me sorprendí cuando me dijeron porque un partido que está para el miércoles y se va a cambiar porque se va a cambiar para el día jueves... no sé, ¿hace cuánto no juega Junior de día? Es un partido clase A del fútbol colombiano, dos grandes equipos. Un jueves la gente está trabajando a las 4 y media de la tarde”, manifestó en rueda de prensa.

‘El Tiburón’ había sacado a la venta las boletas para el juego desde el pasado domingo y este lunes, por medio de una publicación en sus redes sociales, anunció el cambio en la programación.

Así las cosas, Junior, que viene de igualar 0-0 ante Envigado FC, recibirá a Millonarios el próximo jueves, a las 4:50 p.m., en el Metropolitano, por la jornada 17 de la Liga-II.