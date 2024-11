El juvenil Jhon Navia resaltó la valentía que mostró Junior en campo de Envigado FC. El lateral rojiblanco lamenta el no haber sumado de a tres, porque tuvieron para hacerlo, pero le da valor al punto obtenido.

Leer más: El último round de Simón Morales

“Creo que es rescatable lo del equipo, más que todo por la actitud que mostramos. Este no fue un Junior que vino a esconderse, siempre salimos a buscar el marcador, que era lo que queríamos, sumar de a tres. Lastimosamente no concretamos las que tuvimos. Resaltar, como ya dije, la actitud y que cada día vamos mejorando. El miércoles tenemos otra final ante Millonarios”, manifestó.

Navia se mostró crítico por el estado del terreno de juego, algo que no ayudó al equipo al momento de finalizar las jugadas.

Leer más: Liverpool 2, Brighton 1: Salah le devuelve el liderato a los ‘Reds’

“Junior fue un equipo que propuso siempre, que encontró los espacios. Lástima que no pudimos concretar bien las jugadas, pero se hizo todo el trabajo que había que hacer para atacar los espacios. Lastimosamente el terreno de juego no estaba del todo bien y nos exigía un poco, más que todo al momento del golpeo de la pelota. Para concretar se necesita pegarle bien y hoy el balón picaba mucho, y eso ponía en contra la buena ejecución en esas acciones claras que tuvimos. Igual, no es excusa”, dijo.

Leer más: Envigado 0, Junior 0: punto que suma, pero...

El lateral rojiblanco espera que los goles sí entren frente a Millonarios. “Poquito a poquito, granito a granito, vamos mejorando y sumando. Ojalá el miércoles tengamos la efectividad que por ahí no tuvimos hoy (el pasado sábado) para ganar y seguir sumando en la tabla”, concluyó.