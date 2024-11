Sí, quedó un sinsabor. Junior sumó un punto importante en su visita al Envigado FC, en un partido donde se vio superior, generando varias opciones de gol malogradas.

Pese a eso, el técnico César Farías (51 años) terminó satisfecho. Más que el resultado —que pudo ser mejor—, el entrenador rojiblanco resaltó la mejoría que viene mostrando su equipo en algunos aspectos.

“Cuando uno va construyendo un equipo tiene que tener propósitos y nosotros hoy (el sábado) veníamos con dos: sacar el arco en cero y ganar. Pienso que para cumplir este último generamos más de las circunstancias normales que uno genera como visitante para poder hacer un gol, pero no lo hicimos. Uno sabe que este punto que sumamos sirve si seguimos siendo fuertes de local. Entonces, rápidamente hay que enfocarse en el partido que tenemos el día miércoles”, afirmó el entrenador venezolano.

“Un equipo que aspira a estar en instancias finales tiene que ser un equipo que se pueda defender bien, que sepa sacar arcos en cero, que saque resultados de visitantes, que pueda ser un equipo disciplinado en cuanto a las tarjetas y un equipo que no cometa faltas cercanas al área, que no cometa penales. Hoy cumplimos con la mayoría de eso, pero nos faltó la tarea de hacer el gol para llevarnos algo redondo. Sin embargo, venimos sumando puntos continuamente y este es un puntico más que nos pone con una posibilidad más cercana de clasificación”, agregó.

Farías no se escondió al momento de hablar de la poca efectividad que tuvo su equipo. Pero el DT prefiere quedarse con lo que están generando sus muchachos partido a partido para tener varias opciones de gol por juego. Ante Envigado el equipo hizo todo bien hasta la última jugada, donde fallaron.

“Hay días en que la pelota no entra. Nosotros la tuvimos ahí varias veces y no pudimos. Tuvimos la de Didier (Moreno), la de (Jhon) Vélez, tuvimos opciones con ‘Tití’ en un par de oportunidades más. (Bryan) Castrillón también la tuvo, (José) Enamorado, Marco (Pérez) pudo pescar mejor el cabezazo que tuvo. Cuando uno analiza, sabe que tuvo ahí las posibilidades y que estamos llevando la pelota a donde es. Nosotros estamos jugando con mucha seriedad y estamos jugando para clasificar. Si hubiésemos podido abrir el marcador, seguramente se hubiese dado otro partido, porque ellos tenían que abrirse y nos brindaban la posibilidad de controlar mejor el partido. Intentamos, intentamos, pero sin desordenarnos, sin perder el foco, sin llenarnos de ansiedad innecesaria, y eso habla muy bien de los jugadores. Lamentablemente no la metimos y te queda un sin sabor”, manifestó.

El entrenador rojiblanco se refirió a la opción de usar dos delanteros, juntando a Bacca con el ‘Tití’. Para el venezolano el partido se prestaba para echar mano de dos ‘9′ y no se arrepiente de haber apostado por ello.

“Junior tiene centro delanteros con capacidad goleadora y consideramos que este era un partido que se prestaba para usar dos arriba. Ellos no tienen problema de jugar juntos o en solitario. Este es un equipo flexible, versátil, que no tiene una rigidez absoluta, porque el fútbol es así, flexible y la vida también. Nosotros estamos construyendo cosas para cada día dar mejores pasos. De los últimos nueve puntos llevamos siete, estamos bien, el miércoles tenemos un gran partido, estoy seguro que la gente nos va a acompañar, va a alentar y allá es otra historia. Tenemos nueve puntos por delante para sumar por lo menos cuatro y trabajar con el ahínco necesario para poder lograr el propósito inicial que estamos buscando, que es la clasificación”, expresó.

Por último, Farías analizó lo que se viene. Junior hoy está dentro de los ocho con tres partidos por delante, todos exigentes. El DT prefiere ir paso a paso y centrarse en lo que se viene, Millonarios, este miércoles, a las 6:30 p.m., en ‘el Metro’. Partido clave.

“Nosotros vamos partido a partido y primero viene Millonarios. Este es un juego que tiene una motivación natural y este Junior en los grandes partidos ha respondido, por eso tuvo una buena Copa Libertadores, por eso los partidos contra los grandes juega y saca resultados, y logra ser un local muy fuerte. Después pensaremos en los otros partidos según la necesidad que tengamos. Yo no sé la gente de afuera por qué piensa que la hinchada de Junior está en contra de su equipo. Yo los invito que paseen por Barranquilla, hoy hay una credibilidad grande en su equipo. Estamos fuertes. Tenemos la deuda de ganar de visitante, ojalá clasifiquemos y ese triunfo por fuera llegue en las finales”, concluyó.