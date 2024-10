Junior tuvo un muy discreto partido y perdió 1-0 ante La Equidad este sábado, en el estadio Metropolitano de Techo. EL HERALDO evalúa a los jugadores rojiblancos, siendo Emanuel Olivera y Nicolás Zalazar los únicos que se salvan en una noche para el olvido.

Leer también: La Equidad 1, Junior 0: parece una misión imposible ganar en Bogotá

Jefferson Martínez (5). Más dudas que otra cosa. Siempre que intervenía se le veían fallos. Salvó una que otra ocasión, pero no brilló.

Yéferson Moreno (4). Su partido más flojo en el semestre. No pesó, se vio con nervios y sin decisión de ir con todo al ataque. Discreto juego.

Emanuel Olivera (7). Un gran partido. El líder de la defensa, sin ninguna duda. Muy atento en los duelos y casi siempre los ganó. Viene bien.

Leer más: Roger Martínez sale de la convocatoria de Colombia por una lesión en el tobillo

Nicolás Zalazar (7). Otro buen partido para él. Se vio muy firme al lado de Olivera. Ganó muchos duelos e intentó darle salida al equipo.

Jhon Navia (4). Flojo partido. No pesó. Casi no pasó al ataque y cuando lo hizo le faltó decisión. Tiene que seguir mejorando.

Didier Moreno (5). Correcto en lo suyo, en quitar balones en el partido. Pero nuevamente falló varios pases y no pudo darle salida al equipo.

Jhon Vélez (4). Desmejoró su nivel con relación a lo que mostró en los dos partidos anteriores. No pesó y le costó entrar en el juego.

Leer también: Guillermo Maripán: “Estamos comprometidos con Gareca y vamos a Barranquilla a ganar”

Léider Berrío (3). Pasan y pasan los partidos y nada de nada. A veces no se entiende de qué juega. Tuvo una opción clara y no supo definir.

Yimmi Chará (5). Unas buenas y otras malas, pero no le alcanza para salvarse. Se le abona el esfuerzo, sin embargo, quedó debiendo.

Bryan Castrillón (3). Otro que nada de nada. No aportó nada. Por momentos no se veía en el campo. Ojalá mejore, porque estuvo muy flojo.

Andrés Rodríguez (4). Nada de nada. Tuvo la opción más clara para empatar y la erró. No participó mucho en el partido. Discreto juego.

José Enamorado (4). Se esperaba que con su ingreso se ganara más ataque y chispa, pero nada. Casi ni participó por su sector.

Luis González (4). Otro que tampoco pesó. Tuvo algunos momentos y pidió el balón, pero al final no pudo ayudar para evitar la derrota.

Carlos Bacca (4). Entró para darle un nuevo aire al ataque, sin embargo, no pudo hacerlo. Se vio algo participativo, pero no tuvo ninguna ocasión para anotar.

Yani Quintero (3). Pasan y pasan los partidos y no pasa nada con él. No se sabe de qué juega. Casi siempre que entra no aporta nada en el campo.

Marco Pérez (S.C.). Se le valora las ganas con las que entró, pero no tuvo ninguna ocasión para poder empatar. Estuvo pocos minutos.