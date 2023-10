“Las críticas sobrepasan los límites”: Macnelly Torres defendió a Luis Díaz

Hasta la fecha, Luis Díaz no ha logrado anotar en los cuatro partidos de las Eliminatorias Sudamericanas y ha tenido varias oportunidades claras que no ha podido concretar. Aunque públicamente no se ha informado sobre cómo han afectado las críticas al jugador, existe la preocupación de que puedan agravar su "bloqueo" en el terreno de juego.

En un momento en el que James Rodríguez ha perdido protagonismo a nivel internacional, lo que los fanáticos del fútbol esperan es que Luis Díaz asuma un papel destacado y guíe al equipo nacional hacia la clasificación para la Copa Mundial de 2026, a pesar de las críticas que ha enfrentado.