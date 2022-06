¿Esperanza para varios clubes? Las estrellas que se han quedado sin equipo

Sin equipo y con la carta de libertad bajo el brazo tras finalizar sus contratos este jueves 30 de junio, la lista de jugadores de renombre que podrán cambiar de aires sin estar atados a un club es larga: Paul Pogba, Paulo Dybala, Ousmane Dembélé, Christian Eriksen, Luis Suárez, Ángel Di María o Isco Alarcón son sólo algunos de los nombres que en unas horas no tendrán ningún tipo de atadura. Esta es la lista:

POGBA, CONTAMINADO POR EL BAJÓN DEL MANCHESTER UNITED

Parece que ha pasado un siglo desde que Paul Pogba completó una de las mejores temporadas de su carrera. En concreto, ésta fue la 2018/19, en la que firmó la abusiva cantidad de 16 tantos y 11 asistencias. Desde entonces, ha ido cuesta abajo, igual que el United, que este año ha firmado uno de los cursos más decadentes de sus últimos tiempos.

A sus 29 años, a Pogba aún le queda fútbol por repartir, pero debe recuperarse de un año nefasto marcado por dos lesiones musculares que le apartaron de 18 partidos oficiales. Su paso por la enfermería, unido a la nefasta campaña de su equipo (sin títulos y fuera de la Liga de Campeones), dejaron al medio francés con unos números chocantes: sólo disputó 27 encuentros en los que marcó un gol. Ahora, su destino, probablemente, será su ex equipo, el Juventus, donde espera recuperar su mejor versión.

PAULO DYBALA, ECLIPSADO POR VLAHOVIC

"No a la renovación de Dybala, es una decisión tomada". Así confirmó el CEO del Juventus, Maurizio Arrivabene, la salida del club del jugador argentino, que después de siete temporadas en la entidad italiana, tendrá que buscarse otro destino para, a sus 28 años, impulsar su carrera. La llegada de Dusan Vlahovic en el mercado de invierno terminó de convencer a los dirigentes del Juventus de que su jugador ya no era necesario.

A Dybala no le faltarán 'novias' para continuar su carrera. Se despedirá del Juventus con 293 partidos oficiales a sus espaldas, 115 goles y 12 títulos. El que va a ser su ex club, reconoció su trabajo y despidió con cariño al delantero argentino: "Los siete años juntos no sólo fueron de goles y victorias, sino que hubo destellos de habilidad, noches inolvidables y actuaciones de absoluta calidad. Buenas suerte, o mejor dicho: ¡suerte, Joya!".

ISCO Y UN LENTO DECLIVE

Hace nueve años, el Real Madrid fichó a una de los jugadores españoles más prometedores de la época. Con sólo 21 años, procedente del Málaga, apareció por el estadio Santiago Bernabéu luciendo el Golden Boy, premio al mejor futbolista europeo menor de 21 años. Y durante muchas temporadas, no defraudó. En sus cinco primeros cursos, sin ser titular indiscutible, fue una pieza clave con mucho peso en el conjunto blanco.

Sin embargo, desde 2018, con la llegada de Santiago Solari al banquillo del Real Madrid, comenzó el declive de Isco, que prácticamente desapareció de las alineaciones. Después, Zidane intentó recuperar al jugador malagueño, pero no lo consiguió. Ancelotti, con quién jugó a un gran nivel en su primera etapa, tampoco. Esta temporada, apenas ha sido tres veces titular y, con 30 años, buscará un destino en el que pueda volver a dejar los destellos que no hace mucho maravillaron al público del estadio Santiago Bernabéu.

KESSIÉ Y CHRISTENSEN... ¿RUMBO AL BARCELONA?

El 30 de junio, será un hecho: Franck Kessié dejará de pertenecer al Milan y Andreas Christensen al Chelsea. Ambos, están en una edad muy buena, 25 Y 26 años, respectivamente. El primero, no se sentía valorado en el conjunto italiano, campeón de la Serie A con Kessié como un gran pilar en el centro del campo. El segundo, después de cinco temporadas en el Chelsea, también quiso cambiar de aires. Ambos, si no hay sorpresas, reforzarán al Barcelona la próxima temporada.

DEMBÉLÉ, LA RENOVACIÓN-CULEBRÓN

Fichado en la temporada 2017/18, su paso por el Barcelona ha estado marcado por las lesiones y por sus ausencias más que por su brillo sobre el terreno de juego. Sin embargo, su más que evidente calidad empujó al club blaugrana a dar continuidad al contrato de Dembélé, que fue invitado a salir del club tras rechazar la oferta. Lo hizo el mismo Xavi Hernández con una frase muy recordada: "O renueva o se va", dijo mientras desaparecía de las convocatorias.

Al final, no salió del club y enterrada el hacha de guerra, Xavi confió en Dembélé, que en el último tramo del curso fue uno de los mejores del Barcelona. Entonces, comenzó otra vez el tira y afloja para intentar renovar a un jugador que Xavi ahora considera clave. De momento, no hay ninguna solución a un caso que parece enquistado.

ERIKSEN, RECUPERADO POR EL BRENTFORD

Después de desplomarse por un paro cardiaco durante la pasada Eurocopa, el danés Christian Eriksen pasó por un largo periodo de recuperación antes de volver a pisar un terreno de juego. Finalmente, encontró acomodo en el Brentford, un equipo que ascendió a la Premier League la temporada pasada y que apostó por el ex jugador del Inter para amarrar la permanencia.

La apuesta era arriesgada. Nadie sabía cómo iba a funcionar Eriksen después del colapso. El Brentford se la jugó y ganó. Durante los once partidos que disputó Eriksen en el club inglés, demostró estar totalmente recuperado y fue una pieza fundamental para asegurar la permanencia. Ahora, tras finalizar su contrato, y con 30 años, cambiará de aires pese a los intentos del Brentford por retenerle.

ÁNGEL DI MARÍA, DESTINO QATAR 2022

A sus 34 años, Ángel Di María aún tiene mucho fútbol en sus botas. Aunque el París Saint-Germain tenía una opción para alargar su contrato, no la hizo efectiva y a final del curso comunicó al jugador argentino que no iba a seguir en el club después de siete años, 18 títulos y 294 partidos en los que marcó 91 goles y dio 111 asistencias.

Di María, además, logró el récord de la entidad gala de pases de gol en un mismo curso en Liga: 19 en la temporada 2015/16. Aún a pleno rendimiento para jugar en la elite, buscará un destino potente para tener opciones de participar en el Mundial de Qatar. La Juventus, podría ser su destino.

LUIS SUÁREZ, ANTE LOS PEORES NÚMEROS DE SU CARRERA EN EUROPA

Tras anotar 13 goles esta temporada y de recibir un emotivo homenaje por parte del Atlético de Madrid y de su público, Luis Suárez tiene ganas de seguir en la batalla. Y más, cuando Uruguay jugará el Mundial y el delantero charrúa, de 35 años, quiere participar en la que sería su cuarta Copa del Mundo.

Tendrá que buscarse un equipo para recuperar su mejor nivel después de firmar las peores estadísticas de su carrera en Europa. Tras perder la confianza de Simeone (titular en 26 de los 45 partidos oficiales en los que participó), marcó menos goles que nunca desde que llegó a los Países Bajos procedente de Uruguay. Su récord negativo estaba en los 15 tantos que marcó en el Groningen, precisamente en el curso de su llegada, el 2006/07. El año anterior, aún en el Nacional, celebró 12, la cifra más baja de su carrera. Ahora, quiere recuperar sus mejores estadísticas.

BELOTTI, TOLISSO, ORIGI, AURIER, VRSALJKO...

Además de los jugadores ya citados, la lista de jugadores que finalizan su contrato es larga: Andrea Belotti (Torino), Jesse Lingard (Manchester United), Alessio Romagnoli (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Corentin Tolisso (Bayern Múnich), Divock Origi (Liverpool), Federico Bernardeschi (Juventus), David Ospina (Nápoles), Henrikh Mkhitaryan (Roma) o Cristian Tello son solo algunos más de la gran cantidad de nombres que buscarán su hueco en el mercado con la carta de libertad.