Un juez de circuito condenó a 20 años de prisión a Jaider de Jesús Carvajalino Pájaro, alias Jaidersito, por el homicidio del líder juvenil Billy Smith Salgado Camargo en Cartagena, en enero del año pasado.

La sentencia fue emitida luego de que ‘Jaidersito’ suscribiera un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el que admite su responsabilidad en el crimen.

El homicidio ocurrió el 16 de enero de 2024, cuando Jaider de Jesús Carvajalino intimidó con un arma de fuego a una pareja que esperaba un taxi en la avenida Pedro de Heredia, barrio España, en la capital bolivarense.

Una de las víctimas era un líder juvenil Billy Smith Salgado Camargo, a quien Carvajalino Pájaro le disparó, hiriéndolo de gravedad. El joven, de 21 años, fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció debido a gravedad de las lesiones.

En cumplimiento de una orden judicial el señalado fue capturado en marzo de 2024 por la Policía Nacional.

Alias Jaidersito admitió su responsabilidad en cuanto a los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas; además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Estos cargos le fueron imputados a Carvajalino Pájaro por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar.

A la condena de prisión se suma la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena impuesta.

Por estos mismos hechos fue judicializado y privado de la libertad Rafael Ceren Padilla, alias Bebé, quien habría participado en el crimen.