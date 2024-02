La belga Jeline Vandromme se corona campeona en el Mundial Juvenil

“El final fue muy bueno para mí, mi nivel estaba ahí, me sentí muy segura en el campo. Mi estilo de juego agresivo fue perfecto, no cometí muchos errores, por eso me sentí muy segura. Estoy muy feliz de haber ganado el título”, declaró Jeline Vandromme, de solo 16 años de edad.

“Conocía un poco de las fortalezas de Thea Frodin. Me adapté bastante bien a sus virtudes y también busqué sus debilidades. Por eso creo que mi juego ha funcionado tan bien”, agregó.

La campeona se marcha de Barranquilla con la mejor imagen de su gente y del torneo en general. Asegura que guardará en su memoria todas las escenas que vivió en ‘la Arenosa’.

“Fue increíble. Fue la primera vez para mí, con tanta gente, con todos los jueces, todo el torneo y la ciudad en general. Todo fue tan genial. La gente es increíble, cuando hacen un punto, genial, es una experiencia increíble que nunca olvidaré”, declaró la gran triunfadora.

“¡En Barranquilla me quedo!”, expresó en español al final de su discurso durante la premiación.