Los colombianos que estarán en el Mundial de Clubes en Arabia Saudita

Octavos de final | 12 de diciembre Al-Ittihad FC vs Auckland City FC, 1:00 p.m. (hora de Colombia)

Segunda ronda | 15 de diciembre Club León vs Urawa Red, 9:30 a.m. (hora de Colombia) Al Ahly FC vs Al Ittihad FC/Auckland City FC, 1:00 p.m. (hora de Colombia)

Semifinales | 18 de diciembre Fluminense vs (Al Ahly FC o Al Ittihad FC/Auckland City FC), 1:00 p.m. (hora de Colombia)

Semifinales | 19 de diciembre Club León/Urawa Red vs Manchester City FC, 1:00 p.m. (hora de Colombia)

22 de diciembre Partido por el tercer puesto, 9:30 a.m. (hora de Colombia) Final, 1:00 p.m. (hora de Colombia)