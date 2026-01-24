Aún con el dolor fresco de la Superliga perdida, Junior vuelve a ver acción con la obligación de reinventarse. El calendario no da tregua y, lejos de permitir lamentos, lo empuja nuevamente a Bogotá, una plaza que en los últimos años se ha convertido en territorio hostil y cargado de recuerdos amargos. Allí, en El Campín, donde acaban de ser goleados 3-0 ante Santa Fe, los rojiblancos intentarán comenzar a escribir una historia distinta cuando enfrente a Millonarios, a partir de las 6:10 p. m., por la segunda fecha de la Liga II-2025.

El arranque de temporada no ha sido el esperado para el vigente campeón. Tres partidos, tres golpes y ninguna victoria. Resultados que han dejado, desde bien temprano, a Junior contra las cuerdas, con dudas futbolísticas y una necesidad urgente de respuesta. El duelo ante Millonarios aparece, entonces, como una prueba de carácter y como la posibilidad de convertir el tropiezo en un punto de partida para la defensa del título.

No será una tarea sencilla. A la carga emocional se suman las ausencias. Junior no contará con el uruguayo Lucas Monzón, Jesús Rivas, ni Bryan Castrillón, todos por lesión, ni con Guillermo Paiva, suspendido (hoy pagará su última fecha). Bajas sensibles que obligan al técnico Alfredo Arias a ajustar piezas y, quizá, a insistir en fórmulas que aún generan dudas.

La portería seguiría en manos del arquero Mauro Silveira, respaldado por una defensa con modificaciones, donde Edwin Herrera aparecería por el costado derecho y Jean Pestaña ganaría espacio en la zaga central. El bajo rendimiento que han mostrado Jhomier Guerrero (no convocado) y Jermein Peña podría pasarles factura para este juego.

En el mediocampo se mantendría la base con Juan David Ríos, Guillermo Celis y Yimmi Chará, encargados de darle equilibrio y algo de claridad a un equipo que aún no encuentra continuidad en su juego.

Más adelante, Kevin Pérez, recuperado de sus dolencias, y Joel Canchimbo serían las opciones por los costados, con la misión de alimentar a Teófilo Gutiérrez, llamado a asumir el rol de único hombre en punta ante la ausencia de Paiva.

Desde el banco, nombres como Luis Fernando Muriel, Cristian Barrios y Jannenson Sarmiento, entre otros, esperan el momento para aportar soluciones en un partido que podría exigir respuestas rápidas.

No se descarta, además, que Arias vuelva a apostar por la línea de cinco defensores que utilizó ante Santa Fe, reforzando el fondo con Jermein, Pestaña y Rivera en el centro de la zaga, en un intento por ganar solidez y cortar una racha de goles en contra que ha golpeado la confianza del grupo.

Del otro lado estará un Millonarios que tampoco llega en calma. El conjunto albiazul viene de caer en su estreno liguero ante Atlético Bucaramanga y afronta el inicio del campeonato bajo la presión de una afición aún inconforme por el pobre semestre anterior. Aunque el torneo apenas comienza, el margen de error parece reducido para un equipo que necesita respuestas inmediatas y que ve en Junior un rival ideal para reencontrarse.

La historia reciente, sin embargo, pesa como una losa sobre el cuadro barranquillero. Son siete derrotas consecutivas frente a Millonarios en la altura de Bogotá, una seguidilla que alimenta la estadística y la desconfianza. La última vez que Junior sumó en El Campín fue en 2022, con un empate sin goles en los cuadrangulares de la Liga I, y el último triunfo data del 6 de agosto de 2017, un lejano 2-1 que hoy parece un recuerdo borroso. Desde entonces, 14 enfrentamientos sin conocer la victoria en la capital.

El encuentro de hoy en la fría Bogotá será dirigido por el árbitro Héctor Rivera, del Nariño, y se podrá seguir a través del canal Win Sports+. Será una noche para medir el temple del campeón, para saber si el golpe de la Superliga se transforma en impulso o si la cuesta en Bogotá vuelve a hacerse demasiado empinada.