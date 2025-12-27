Caimanes cayó la noche de este viernes en cerrado duelo por 2-1 ante los Toros de Sincelejo, en compromiso disputado en el estadio Édgar Rentería, en el que fue un gran debut del grandesligas barranquillero Nabil Crismatt.

Pese a que se fue sin decisión, en 3.2, Crismatt terminó con una efectividad inmaculada debido a que la única carrera recibida fue sucia. A parte de eso, recibió dos bolas y propinó dos ponches.

En cuanto a la victoria, está correspondió a Javier Aranguren, quien tiró dos entradas como relevo, con un hit, una base por bolas y un ponche.

La derrota la cargó Wilson López en 0.1 de entrada donde le fabricaron la carrera de la derrota, producto de un piquete gratis y un imparable, además ponchó a un rival.

El juego salvado, con situación de hombre en segunda, fue para José Paulino Martínez, quien concedió una base por bolas sin consecuencias.

La noche estuvo marcada por un sensacional marco de público que llenó el recinto deportivo. Además, del lanzamiento de la primera bola por parte de Teófilo Gutiérrez, Carlos Bacca y la reina del Carnaval Michelle Char.

Por Caimanes se destacó Shalim Polanco, de 4-2 con una anotada.

Darío Borrero de 2-0, con un elevado de sacrificio para producir la única de los de casa.

Caimanes regresará a la acción este sábado a las 5:00 de la tarde en el estadio Édgar Rentería ante el mismo rival.