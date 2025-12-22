Caimanes de Barranquilla barrió la noche de este domingo a los Toros de Sincelejo en el estadio 20 de Enero de la capital sucreña y completar una nueva barrida por marcador de 7-4.

Los saurios llegaron a marca de 14-3 para seguir sólidos líderes del torneo, dejando asegurada la serie particular ante los astados.

El juego ganado fue para el abridor dominicano Luis Pérez, quien en 7.0 entradas sólidas toleró ocho imparables con los que le fabricaron tres anotaciones, ponchando a nueve rivales en el proceso sin dar boletos gratis a la primera base.

El juego perdido fue para Júnior Rincón, quien en cinco episodios le fabricaron tres carreras, producto de cuatro imparables, entre estos un jonrón. Ponchó a siete y concedió tres bases por bolas.

Para la anécdota del partido, el novato Jord Díaz conectó un doble contra la pared del jardín central siendo su primer hit como profesional, el cual sirvió para abrir la pizarra del partido en el segundo capítulo.

Otro momento destacado fue el cuadrangular de dos carreras conectado por Leandro Emiliani en el sexto episodio para enrutar el triunfo de los saurios.

Por Caimanes se destacó Darío Borrero de 4-2, con un doble y una anotada. Jord Díaz de 4-1, con un doble, una empujada y una anotada. Leandro Emiliani de 4-1, con un jonrón, una anotada y una impulsada.

Caimanes tendrá este lunes día de descanso antes se seguir con duelos ante los Tigres de Cartagena.