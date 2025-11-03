El Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025 comenzó este lunes 3 de noviembre, y la Selección Colombia está lista para su esperado debut.
El equipo dirigido por Freddy Hurtado se enfrentará este martes 4 de noviembre a Alemania, vigente campeona del mundo en la categoría, a partir de las 9:45 a.m. (hora colombiana) en el complejo deportivo Aspire Zone - Pitch 2.
Asimismo, los seguidores indican que será una dura prueba para los juveniles colombianos, que buscarán comenzar con pie derecho en un torneo que por primera vez reúne a 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos.
Solo los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a los octavos de final. Colombia llega con grandes expectativas tras lograr el subcampeonato en el Sudamericano Sub-17 2025, disputado en el país, y aspira a mejorar su mejor registro histórico, que es el cuarto lugar, alcanzado en dos ocasiones.
¿Dónde ver el partido Colombia vs Alemania en el Mundial Sub-17?
El partido será el martes 4 de noviembre de 2025, a las 9:45 a.m. (hora de Colombia), en el estadio Aspire Zone - Pitch 2, Doha.
Lo podrá ver por el Canal CN, Caracol TV y DSports (señales HD2 y plataformas digitales). Por streaming, lo podrá ver por las apps de RCN, Caracol Play, Ditu y DSports App.
La Selección Colombia hace parte del grupo G, junto a Alemania, El Salvador y Corea del Norte.
Partidos de Colombia Sub-17 en el Mundial 2025
En la fecha 1 la Selección Colombia se verá con Alemania. En la fecha 2 será contra El Salvador, el viernes 7 de noviembre a las 7:30 a. m.
Luego, en la fecha 3, se enfrentará a Corea del Norte, el lunes 10 de noviembre a las 8:30 a. m.