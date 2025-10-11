La primera jornada del Gran Fondito Caribe se convirtió en una verdadera celebración del deporte y la unión familiar. Ayer, desde tempranas horas de la mañana, el Gran Malecón del Río fue testigo de un desfile de bicicletas, sonrisas y alegría, en una jornada que combinó actividad física, aprendizaje y entretenimiento para grandes y chicos.

Más de 10 mil personas participaron en este evento recreativo. La jornada de ayer estuvo especialmente dedicada a los más pequeños, quienes disfrutaron de experiencias interactivas, entrenamientos y competencias en la pista Push Bikes, mientras sus familias compartían desde zonas de descanso rodeadas de música, animación y espacios pedagógicos.

El ambiente fue completamente familiar y educativo, con estaciones de hidratación, atracciones sobre sostenibilidad, un museo del ciclismo y actividades lúdicas que resaltaron los valores del deporte. En la tarima principal se llevaron a cabo presentaciones, dinámicas y una rueda de prensa que reunió a importantes figuras del deporte nacional.

La campeona olímpica Mariana Pajón, quien celebra tres décadas de trayectoria, fue la protagonista del encuentro. “Ver tantos niños felices y familias disfrutando del deporte es el mejor homenaje en mis 30 años de carrera”, dijo.

Hoy la emoción continúa con la competencia principal, que contará con ciclistas nacionales e internacionales. Desde las 6:30 a.m., las pruebas se desarrollarán en distintos circuitos y modalidades, incluyendo running, BMX, patinaje y MTB.