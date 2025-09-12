Llegó el día. Sobre las 11:00 de la mañana de este sábado sonará la campana de la primera jornada del Torneo de Boxeo Olímpico Copa Talento Barranquilla, certamen que reunirá a un centenar de pugilistas del departamento del Atlántico, quienes se darán cita en el cuadrilátero del gimnasio ‘Jorge García Beltrán’, ubicado en el estadio Metropolitano.

En el torneo, de estilo olímpico, se apreciarán combates de las categorías junior, juvenil y mayores, en ambas ramas, con pegadores de 15 clubes de Barranquilla y otros 5 municipios del Departamento.

Pesaje, sorteo y acción en el ring

Con el pesaje oficial de todos los participantes, se abre el telón de esta nueva competencia del boxeo aficionado en Barranquilla. En el gimnasio ‘Jorge García Beltrán’ se llevará a cabo el sorteo de las peleas y, luego, 15 combates de diferentes categorías.

Tras el sorteo, quedará definida la programación general del resto del campeonato, el cual se extenderá hasta mediados de octubre.

La sede del torneo no puede ser más inspiradora. El gimnasio de boxeo del estadio Metropolitano rinde homenaje a uno de los principales entrenadores del deporte de las narices chatas en Colombia: Jorge García Beltrán. Él fue el artífice y forjador de los campeones mundiales Fidel Bassa, Tomás Molinares, Eliécer Julio (también medallista olímpico), Francisco Tejedor y Rafael Pineda.

La Copa Talento Barranquilla es otra acción que, con el pugilismo, desarrolla la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría Distrital de Recreación y Deportes, que trabaja en el desarrollo de jóvenes talento con las Escuelas de Formación Deportiva. Se espera que, gracias al auge que toma esta actividad en diferentes escenarios de la ciudad, próximamente se realice una nueva edición del programa Boxeo al Parque.