El deporte que le ha dado grandes alegrías a la Región Caribe y al país tiene un nuevo torneo en el que las jóvenes promesas, tanto de la rama masculina como de la femenina, podrán exhibir toda su capacidad en el ring.

Este sábado 13 de septiembre nace el Torneo de Boxeo Olímpico Copa Talento Barranquilla. Este certamen departamental de boxeo aficionado, o de estilo olímpico, contará con la participación de cerca de 100 pegadores del departamento del Atlántico, quienes se darán cita en el gimnasio Jorge García Beltrán, ubicado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Participan 14 clubes

En la Copa Talento Barranquilla competirán boxeadores pertenecientes a 14 clubes, nueve de Barranquilla y cinco de municipios del Atlántico.

Las categorías que tendrán acción durante el torneo son: junior, juvenil y mayores.

La primera de las, al menos, tres jornadas que componen este novel campeonato se iniciará este sábado a las 11 a.m. El Torneo de Boxeo Olímpico Copa Talento Barranquilla se extenderá hasta mediados del mes de octubre.

La Copa Talento Barranquilla es organizada por la Liga de Boxeo del Atlántico, con el apoyo de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, a través de su Secretaría de Recreación y Deportes.

Clubes participantes

Los clubes que ya confirmaron su participación en el torneo son: Simón Morales Mejía, Los Clásicos, Nando Ríos, Ener Julio de Soledad, Cuadrilátero, Hermanos Pinzón, Palenquero Torres de Galapa, Bello Mar de Puerto Colombia, Sports Ricards de Malambo, Fidel Bassa, Mike Box, Ángel Priolo, Santa Lucía del municipio de Santa Lucía y La Playa.

La Copa Talento Barranquilla es organizada por la Liga de Boxeo del Atlántico, con el apoyo de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, a través de su Secretaría de Recreación y Deportes.